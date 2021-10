Journée sans TVA Worten : ce sont vos meilleures offres | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les offres de journée sans TVA de Worten vous aideront à économiser sur de nombreux produits technologiques.

Pratiquement toutes les boutiques en ligne proposent un ou plusieurs jours de remises spéciales, au-delà des grandes dates comme le Black Friday. L’une des plus populaires est la Journée sans TVA où de nombreux produits bénéficient d’une réduction supplémentaire de 21%.

Ces réductions de 21% se produisent à Worten, où jusqu’au 4 octobre vous bénéficiez de réductions sur de nombreux produits électroniques et informatiques.

La plupart des produits que vous trouverez sont des appareils électroménagers, grands et petits, mais aussi de nouvelles Smart TV, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, ainsi que des mobiles.

Nous avons sélectionné les meilleures offres que vous pouvez trouver lors de la Journée sans TVA de Worten, où vous pouvez économiser beaucoup d’argent et où nous avons trouvé certains des meilleurs prix sur des articles tels que les ordinateurs portables de jeu.

Asus TUF Dash F15

Asus TUF Dash F15 FX516PM-HN023T pour 1111 € en Worten

L’ordinateur portable de jeu Asus TUF Dash F15 C’est un modèle bien connu, mais ce modèle particulier est une très bonne option pour ceux qui recherchent le meilleur des meilleurs.

La chose la plus remarquable à propos de cet ordinateur portable avec un écran Full HD de 15,6 pouces, c’est qu’il a un très puissant Processeur Intel Core i7 de 11e génération, le dernier publié par Intel. Il est également accompagné d’un Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

À cela, vous ajoutez 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go et vous disposez d’un ordinateur portable puissant pour jouer, qui vous durera des années et qui, chaque fois que vous le souhaitez, peut améliorer à la fois la RAM et le SSD.

Le meilleur de tous est son prix car Ils l’ont baissé de 388 euros. C’est vrai, près de 400 euros de moins que son prix normal et que vous pouvez déjà acheter pour 1 111 euros.

Cet été, nous avons examiné en profondeur cet ordinateur portable.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G 128 Go pour 569,99 € chez Worten

Si vous cherchez un nouveau smartphone puissant qui vous durera longtemps, vous avez une bonne offre pour ce Samsung Galaxy S20 FE dans sa version compatible avec les réseaux 5G.

Il s’agit d’un smartphone doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et d’un rafraîchissement à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 865, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Il dispose d’un système à 3 caméras, à commencer par un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom 3x. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’un appareil photo de 32 mégapixels.

En plus d’avoir une bonne batterie de 4 500 mAh, il a une charge rapide de 25 W, une charge rapide sans fil de 15 W et une charge inversée de 4,5 W.

À Worten, ils l’ont abaissé des 760 euros qu’il coûtait à 569,99 euros. N’oubliez pas de revoir l’analyse de ce Samsung Galaxy S20 FE.

Hisense 50A7GQ

Hisense 50A7GQ pour 479,99 € chez Worten

Nous entrons pleinement dans le moment de la Smart TV au meilleur prix que vous pouvez trouver à Worten ces jours-ci sans TVA. Dans ce cas, on parle d’un Hisense 50A7GQ.

Ce téléviseur de 50 pouces dispose d’un panneau QLED, prend en charge la résolution 4K Ultra HD, en plus d’accepter la vidéo HDR10 +.

Il dispose de la plate-forme VIDAA de la marque, sur laquelle vous pouvez installer des applications de streaming populaires telles que Netflix, Prime Video, Apple TV + ou YouTube, entre autres.

Vous bénéficiez de deux choses. La dalle QLED de Samsung avec un grand niveau de détail dans des couleurs contrastées et des noirs très profonds, ainsi qu’un prix assez intéressant pour une Smart TV de ce type.

Vous pouvez l’obtenir temporairement à Worten pour moins de 480 euros.

Lenovo IdeaCentre 3

Lenovo IdeaCentre 3 22ADA05 pour 399,99 € chez Worten

Si vous souhaitez disposer d’un ordinateur de bureau pour travailler, ou pour partager avec votre famille, une option qui ne prend pas grand-chose et qui ne vous donnera pas de maux de tête pour les câbles et les configurations est un ordinateur “tout en un”.

est Lenovo IdeaCentre 3 C’est une bonne option pour tous ceux qui recherchent un ordinateur avec lequel travailler ou surfer sur Internet. Il dispose d’un écran de 21,5 pouces et de tous les composants PC intégrés derrière le moniteur.

À l’intérieur se trouve un processeur AMD 3020e, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Comprend un clavier et une souris dans la boîte, ainsi que Windows 10 préinstallé. Il ne s’agira donc que de le sortir de la boite et c’est tout.

A Worten, ils ont baissé leur prix de 100 euros à 399,99 euros.

Samsung QE55Q60A

Samsung QE55Q60A pour 629,99 € en Worten

Si vous recherchez une nouvelle Smart TV et que vous en voulez une avec une bonne taille qui a également une excellente qualité d’image, vous pouvez opter pour celle-ci Samsung QE55Q60A.

Il a une taille de 55 pouces et un panneau QLED qui prend en charge la vidéo en résolution 4K Ultra HD et HDR10 +.

En plus d’avoir une plateforme complète telle que Tizen, avec toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin, il dispose d’un processeur qui améliore chaque image, d’un mode jeu vidéo et du meilleur de la technologie QLED.

Nous pensons que c’est l’une des meilleures offres que vous pouvez trouver sur Smart TV. Sur les 1 000 euros que coûte ce téléviseur à dalle QLED, à Worten, c’est 630 euros, moins cher que sur Amazon. Ils sont à 370 euros de remise qui restent dans votre poche.

