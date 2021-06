Journée spectaculaire pleine de minimums olympiques à Castellón

29/06/2021 à 22:59 CEST

Quelques heures après la clôture du classement et la connaissance des athlètes inscrits sur la liste des Jeux Olympiques, le VIIIe Trophée du Conseil provincial de Castellón « Mémorial José Antonio Cansino » a donné une journée spectaculaire ce mardi avec plusieurs minimums et d’excellents records, même si les relais 4×400 hommes et femmes ne pourront pas accompagner les mixtes vers les terres asiatiques.

Le grand protagoniste était la Valencienne Fatima Diame, une athlète qui a réussi à surmonter une saison très compliquée en raison de problèmes physiques et qui a pris le train pour Tokyo alors qu’elle fuyait.

L’athlète du Valencia Athletics Club il a dû sauter 6,82 et il l’a fait à sa sixième et dernière tentative avec le vent favorable maximum autorisé (+2,0), il émulera donc Concha Montaner, María del Mar Jover et compagnie dans le grand événement olympique.

Bien qu’il ait déjà obtenu son billet pour le Japon, María Belén Toimil a donné un autre concours sensationnel battre son propre record espagnol de lancer du poids de 16 centimètres et l’établir à 18,80 mètres, 19e au monde cette saison. Après avoir fait sensation dans ‘La Resistencia’ en raison de sa normalité magique, la Galicienne continue de s’approcher de la barrière des 19 mètres.

María Belén Toimil continue d’écrire l’histoire

| .

Énorme Érable Dani

Deux jours après avoir vécu la partie la plus amère de l’athlétisme lors de l’abandon du Championnat d’Espagne, Le leader espagnol de l’année Dani Arce a démontré au directeur technique Pepe Peiró qui est en pleine forme avec une victoire sensationnelle dans les 3 000 meilleurs haies personnels (8 : 17,59).

Par conséquent, et bien que la décision doive être prise par Peiró, tout indique que le trio qui représentera l’Espagne aux Jeux sera formé par le champion national Sebas Martos, vice-champion continental Fernando Carro et érable, au détriment du joueur du Barça Ibrahim Ezzaydouni.

Et que dire de Pablo Sánchez-Valladares? Avec Saúl Ordóñez ‘fixé’ et avec Adrián Ben également avec un minimum, l’azulgrana a dû courir en moins de 1: 45.20 et … il a arrêté le chrono à 1: 45.19! Meilleur record personnel et ticket presque certain pour les Jeux au détriment de Javier Mirón.

Sánchez-Valladares est déjà une réalité

| .

Arrivé quatrième, mais Ordóñez était encore meilleur. Le vice-champion espagnol et européen a terminé troisième avec 1: 44,80 et il a montré que son nom devrait figurer sur cette liste restreinte de représentants espagnols aux Jeux.

Bonnes marques

Aussi ils brillaient Estrémadure Javier Cienfuegos marteau (76,36), la Catalane Sara Gallego en 400 haies dans son combat pour perdre 56 secondes (56,41), l’Hispanolusa ‘Soli’ Pereira en 1 500 (4 : 07,75) et l’étudiant universitaire « américain » Mario García Romo dans le même test (3 : 35,79 ).

Du côté des marques internationales, soulignons le 11.15 de la Portugaise Lorene Bazolo à 100 mètres, la Cubaine Yaime Pérez en disque (67.90), aussi la star cubaine Juan Miguel Echevarria de longueur (8.38), la Dominicaine Marileidy Paulino en 400 (50,12), la Cubaine Liadagmis Povea en triple (14,70) et Rosemary Almanza en 800 (1 : 58,02), et l’Éthiopienne Genzebe Dibaba en 1 500 (4 : 05,82).

Echevarria aspirera au maximum à Tokyo

| .

Pour le reste, l’hispano-cubaine Lois Maikel Martínez a envoyé le disque à 62,50 (sa meilleure note de la saison), Dídac Plana a sauté 5,46 sur le poteau et n’a pas pu avec 5,56, l’irundarra Teresa Errandonea a gagné 100 haies avec 13.05 (à centièmes de sa meilleure note) et Jean Maria Okutu (7,96) et Héctor Santos (7,95) ont frôlé les huit mètres.

Les deux 4×400, hors des Jeux

C’était très compliqué et il n’y a pas eu de “miracle”, alors le seul relais qui participera à Tokyo sera le 4×400 mixte, en principe avec Laura Bueno et Aauri Lorena Bokesa comme presque fixes chez les femmes et avec Bernat Erta comme principal représentant masculin avant le possible « non » d’Óscar Husillos.

Le relais féminin a dû redescendre de 3: 29.42 avec Laura Bueno, Andrea Jiménez, Bárbara Camblor et Bokesa … et c’était moins d’une seconde après une belle performance avec 3: 30.25. Et les hommes avec Julio Arenas, Samuel García, le champion d’Europe en salle Óscar Husillos et Bernat Erta devaient être en dessous de 3: 02,42 et étaient également très proches avec 3: 03,26. Une double peine.