Journée test et première à Abu Dhabi

14/12/2021

Le à 16:59 CET

Deux jours après avoir été le théâtre de la finale mouvementée du championnat du monde de Formule 1, le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi accueillera aujourd’hui et demain deux jours d’essais d’après-saison avec une double mission : d’une part, les jeunes pilotes de toutes les équipes roulent avec les monoplaces à partir de 2021 et d’autre part, Pirelli a adapté des voitures de deux ans pour monter les nouveaux pneus révolutionnaires de 18 pouces qui seront utilisés en 2022. Par conséquent, les horaires officiels ne sont pas fournis. et ceux-ci ne sont pas significatifs.

Les équipes #Fit4F1 feront leurs devoirs lors des tests d’après-saison d’Abou Dhabi, prêtes pour le 🔴🟡⚪️ #Tourner18 l’année prochaine.#F1 #Formule1 #Pirelli #F12022 pic.twitter.com/Tavl6Wx7uQ – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 13 décembre 2021

Bien que les premières heures en piste aient servi à certifier une nouvelle fois la vitesse d’Oscar Piastri, pilote de carrière Alpine, qui a remporté le week-end dernier le titre F2 et qui a perdu sa place en F1 de face l’an prochain, alors qu’il sera la réserve d’Alpine . Le ‘joyau’ de McLaren en Indy Car s’est également montré très rapidement Canard 0’Ward.

Juste à dire, @OconEsteban et @OscarPiastri ont mérité leur déjeuner aujourd’hui ! 117 tours bouclés ce matin. #F1Tests pic.twitter.com/v0xH8JRwEj – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 14 décembre 2021

Abou Dhabi a assisté à la Première britannique George Russell en tant que nouveau pilote Mercedes et partenaire de Lewis Hamilton. Remplace Valtteri Bottas, qui a pour sa part également reçu l’autorisation de la marque vedette pour commencer à travailler avec Alfa Romeo.

Bottas fait ses débuts avec @alfaromeoracing #77 Ce sera sa 10e saison en F1 et sa première avec un moteur Ferrari pic.twitter.com/OCwo0C4Kpr – Miguel Portillo (@mportilloES) 14 décembre 2021

Le Finlandais a partagé le volant de l’Alfa Romeo avec ce qui sera son nouveau partenaire et premier pilote chinois de l’histoire de la F1, Guanyu Zhou.

Le premier jour des tests d’après-saison à @ymcofficial est en cours : nous avons des pilotes @ F1 qui testent des pneus 2022 # Fit4F1 18 pouces avec des mulets et des jeunes pilotes avec des pneus 13 pouces. pic.twitter.com/3Hk6JjLkIu – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 14 décembre 2021

Verstappen, 124 tours de « prix »

Il a aussi pris la piste avec les Pirelli, Max verstappen. Le champion nouvellement proclamé est resté debout pendant une heure et demie dans la boîte en raison d’une panne de la voiture que Red Bull a préparée pour tester les pneus 2022. Cependant, après la pause, il a été battu 124 tours autour du circuit comme si je n’aurait pas célébré le titre avec style la veille. Max portait des bottes dorées personnalisées et a pris la piste en sachant qu’il n’allait pas rencontrer Hamilton, qui, avec les deux pilotes Williams, est le seul partant à ne pas participer à ces tests.

Daniel Ricciardo a été arrêté dans le troisième secteur, provoquant un drapeau rouge. Ce n’était pas le seul, le junior Juri Vips a contraint l’action à s’arrêter à Yas Marina après avoir eu un accident avec Red Bull. Les tests à Yas Marina se poursuivront demain avec une deuxième et dernière journée d’action avant le départ des pilotes en vacances.

Temps:

1. De Vries (Mercedes) 1’23 » 191 77 tours

2. Lawson (AlphaTauri) 1’24 « 517 125 c.

3. Piastri (Alpine) 1’24 « 523 131 c.

4. O’Ward (McLaren) 1’24 « 607 92 c.

5. Zhou (Alfa Roméo) 1’25 « 142 119 c.

6. Vips (Red Bull) 1’25 « 198 97 v.

7. Yelolly (Aston Martin) 1’25 « 333 118 v.

8. Ricciardo (McLaren) 1’26 « 252 95 c. *

9. Balade (Aston Martin) 1’26 » 579 143 v. *

10. Shwartzman (Ferrari) 1’26 « 694 73 c.

11. Leclerc (Ferrari) 1’26 » 989 87 v.*

12. Bottas (Alfa Roméo) 1’27 » 183 127 v. *

13. Fuoco (Ferrari) 1’27 « 324 146 v.

14. Tsunoda (AlphaTauri) 1’27 » 348 131 v. *

15. Sargeant (Williams) 1’27 « 476 92 c.

16. Ocon (Alpine) 1’27 « 553 128 v. *

17. Verstappen (Red Bull) 1’28 « 013 124 v. *

18. Russell (Mercedes) 1’28 « 062 132 v. *

19. Mick Schumacher (Haas) 1’29 » 099 100 tours*

* Pneus 18″