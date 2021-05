Journées sans TVA Huawei avec des remises de plus de 200 euros: ce sont les meilleures offres | La technologie

Depuis que Huawei a ouvert le Boutique officielle Huawei il y a plus d’un an, des milliers de consommateurs ont choisi d’acheter des appareils d’entreprise et la vérité est que ce n’est pas étrange.

En plus d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’accéder à l’écosystème des appareils Huawei avec toutes les garanties et de manière simple, rapide et sécurisée, ils remplissent généralement le magasin de remises intéressantes qui laissent leurs produits vedettes à des prix franchement suggestifs.

Et c’est juste ce qui se passe maintenant avec l’arme de départ des Huawei Days. Une promotion qui aura lieu du 24 au 30 mai, dans laquelle d’innombrables produits en tout genre tels que mobiles, ordinateurs, montres intelligentes, écouteurs ou tablettes baissent leurs prix de manière surprenante.

En plus de bénéficier de la commodité offerte par les achats en ligne, du service de livraison gratuite avec livraison rapide et retours entièrement gratuits, maintenant vous pouvez obtenir des produits avec une réduction de plus de 200 euros.

Voici les plus intéressants.

Huawei P40 Pro

Et les choses commencent fort. L’un des meilleurs appareils de l’année dernière, Le Huawei P40 Pro bénéficie d’une remise de près de 400 euros qui laisse le prix final à 699 euros.

Un mobile vraiment complet avec un Écran OLED de 6,58 pouces qui vous offrira une expérience exceptionnelle et que grâce aux coins légèrement arrondis et à son design incurvé, il donne la sensation d’être devant un excellent tout écran.

Ceci est accompagné d’un Processeur Kirin 990 5G avec 8 Go de RAM en technologie 7 nm qui est à l’épreuve des balles et qui vous permettra de profiter de performances haut de gamme à la portée de très peu.

Et si vous aimez la photographie, vous avez devant vous l’un des meilleurs smartphones du marché. Une configuration de triple caméra arrière avec un objectif principal de 50 Mpx qui est accompagné d’un zoom 12 Mpx qui atteint 20x et un grand angle de 50 Mpx. Quant à la caméra frontale, 32 Mpx + IR qui donnent des résultats tout simplement fantastiques.

En guise de touche finale, le Huawei P40 Pro est livré avec une batterie de 4200 mAh et une charge rapide SuperCharge de 40 W qui ils vous permettront de profiter du mobile jusqu’à deux jours avec une utilisation normale.

Matebook X Pro (version i7-16-512)

Si vous recherchez un ultrabook avec des garanties, le Matebook X Pro, plus précisément la version avec i5, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, bénéficie d’une réduction de 259 euros se loger dans certains plus qu’intéressants 1299 euros.

C’est un ordinateur portable franchement complet qui se distingue par une taille compacte et un poids contenu, ce qui le rend très facile à transporter. En parlant de chiffres: 304×217 mm – un peu plus qu’une feuille DIN A4 – et un poids de 1,33 kg.

Le Matebook X Pro, en plus, a franchement de bonnes performances.

Livré avec un Écran FullView IPS LTPS de 13,9 pouces avec fonctions tactiles et une curieuse résolution 3K (3000 x 2000 pixels) au format 3: 2 Ils offrent une excellente netteté et des textes à l’écran hautement définis qui s’adaptent parfaitement à un utilisateur à la recherche d’un ordinateur portable avec lequel travailler. De plus, le panneau est également tactile et donne franchement de bons résultats.

Quant au processeur, c’est un Intel Core i7-10210U avec un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM qui laisse des sentiments très positifs et qui a un excellent comportement pour les tâches quotidiennes.

Le meilleur, sans aucun doute, est le clavier et le pavé tactile de l’ordinateur portable cela, en plus d’avoir trois niveaux de rétroéclairage, offre une bonne taille et il est très facile à utiliser et le plus intéressant: il vous permettra d’écrire tout au long de la journée sans ressentir aucun type de fatigue dans vos doigts.

Enfin, mettez en avant l’intéressante batterie, l’un des indispensables d’un ordinateur portable, qui arrive sans problème après 10 heures d’utilisation et tout cela sans aucun plan d’économies spécifique proposé par la machine.

Huawei FreeBuds Pro

Si vous cherchez quelque chose en rapport avec le son, Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro bénéficient d’une réduction de 50 euros qui laisse leur prix à 129 euros.

Si vous ne les connaissez pas, c’est un produit haut de gamme qui a pour principal attrait Annulation active du bruit de haute qualité, en particulier jusqu’à 40 dB et très bon son, mais qu’ils se cachent beaucoup plus à l’intérieur.

L’un des grands atouts est sa conception soignée où les designers de Huawei ont jeté le reste, puisqu’il s’agit d’un casque avec une belle esthétique et qui ils sont également extrêmement confortables. Vous pourrez utiliser les écouteurs plusieurs heures par jour et Il y aura des moments où vous oublierez que vous les portez.

En outre, le FreeBuds Studio également Ils ont un système de gestes très bien implémenté qui vous fait complètement oublier le téléphone, ainsi que la possibilité d’activer l’assistant de l’équipe à laquelle vous les associez sans problème.

Mais tout cela serait la moitié s’il n’offrait pas un son à la hauteur et voici les écouteurs Huawei Ils offrent plus qu’un spectre très polyvalent qui correspond parfaitement à vos goûts musicaux préférés.

Enfin, mettez en avant l’un de ses atouts: l’autonomie. Les chiffres officiels donnent jusqu’à 4 heures d’utilisation moyenne avec plus de 24 heures d’utilisation combinée. Cela signifie que vous pouvez passer jusqu’à deux jours à écouter de la musique sans passer par le chargeur.

Et quand il faut le faire, ce n’est pas un problème: En seulement 7 minutes à l’intérieur de la boîte, vous disposez de 2 heures supplémentaires.

Regarder GT2 Pro

Enfin, si ce que vous recherchez est de donner à votre poignet une touche de classe, mais qui vous permet également de mesurer un grand nombre de variables différentes pour améliorer votre santé, entre autres, La Watch GT2 Pro bénéficie d’une réduction de 70 euros qui laisse son prix final à 149 euros attractifs.

Actuellement, cet appareil Huawei est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix, puisque ses principaux concurrents, Samsung et Apple, ont un prix beaucoup plus élevé.

Concernant sa conception, c’est un vrai cadeau pour les amoureux du classique avec un cadran circulaire avec une finition métallique qui a fière allure et des boutons physiques sur les côtés qui lui donnent un look très élégant.

Ceci s’accompagne d’une autonomie qui dure jusqu’à deux semaines et sachant que la plupart des modèles de cette gamme restent dans les 3-4 jours, la Watch GT2 Pro remporte la bataille de rue.

Comme d’habitude dans ce type d’appareil propose 100 activités sportives mesurables, SWOLF – pour les amateurs de natation – et GPS, mais là où ça brille surtout, c’est dans le domaine de la mesure, puisqu’en plus des classiques comme la fréquence cardiaque, il est également capable de vous offrir des données VO2 Max et SPO2.

Le premier de ces mesures mesure la capacité de votre corps à transporter de l’oxygène à un certain moment, tandis que le second est la saturation en oxygène dans le sang, qui serait normalement mesurée avec un oxymètre de pouls.