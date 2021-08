Journey annonce Décembre 2021 Las Vegas résidence

Groupe de rock légendaire VOYAGE revient dans la capitale mondiale du divertissement pour une toute nouvelle résidence de six spectacles au Theater at Virgin Hotels Las Vegas, qui fait partie de Curio Collection by Hilton, du 1er au 11 décembre. Le groupe bien-aimé et emblématique avec le co-fondateur Neal Schon (guitariste principal), Jonathan Caïn (claviers, choeurs), Arnel Pineda (voix principale), Randy Jackson (basse), Narada Michael Walden (batterie) et Jason Derlatka (Claviers) prendra la scène pour interpréter leurs plus grands succès mondiaux, y compris “N’arrête pas de croire”, “Roue dans le ciel”, “Qui pleure maintenant” et plus.

Dates: Décembre 1, 2, 7, 8, 10, 11, 2021



Mise en vente publique : vendredi 20 août à 10 h 00 HAP



Prix ​​: Billets à partir de 69,50 $ plus les frais applicables



Points d’achat : AXS.com

Un nombre limité de fonctionnaires VOYAGE forfaits VIP seront disponibles pour chaque spectacle au cours de la pré-vente et général sur la vente.

Bobby Reynolds, premier vice-président de AEG présente Las Vegas, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir VOYAGE de retour à Las Vegas pour cette toute nouvelle résidence. Ils sont une force tellement emblématique et leurs chansons sont connues et appréciées dans le monde entier, nous avons hâte d’accueillir à nouveau leurs fans pour des concerts plus inoubliables.”

Gary Scott, chef de l’exploitation de JC Hospitalité, Propriétaire de Virgin Hotels Las Vegas, a ajouté: “AEG présente a travaillé sans relâche pour la première résidence au Théâtre de Virgin Hôtels Las Vegas. Avec de tels succès par excellence et des performances live historiques, VOYAGE est le résident idéal pour monter sur scène lors de notre nouvelle expérience théâtrale.”

Depuis la formation du groupe en 1973, VOYAGE a remporté 19 meilleurs singles, 25 albums d’or et de platine et a vendu près de 100 millions d’albums dans le monde. Leur “Les plus grands tubes” album est certifié 15 fois platine, ce qui VOYAGE l’un des rares groupes à avoir jamais été certifié diamant, et leur chanson “N’arrête pas de croire” a été diffusé plus d’un milliard de fois à lui seul.

VOYAGE a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2017, et la tournée en co-tête d’affiche de 2018 avec DEF LEPPARD a été la tournée la plus réussie du groupe à ce jour, les plaçant dans le Top 10 des tournées de fin d’année avec plus d’un million de billets vendus, et leur a valu le prestigieux Panneau d’affichage “Legends Of Live” prix de tournée. Mars 2019 a vu la sortie de “Escape & Frontiers Live In Japan”, un DVD/CD live de leur concert au Budokan à Tokyo présentant les toutes premières performances du groupe des albums “Échapper” et “Frontières” dans leur intégralité. VOYAGE a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et ont été intronisés dans le Temple de la renommée du Hollywood Bowl. En outre, le groupe est le sujet du documentaire primé “Do not Stop Believin’: Journey Everyman” sur la résurgence du groupe lors de l’ajout Arnel Pineda en tant que chanteur principal après membre fondateur Neal Schon découvert le natif des Philippines le Youtube.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).