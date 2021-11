Des rockeurs légendaires PÉRIPLE ont annoncé une tournée nord-américaine en 2022 avec Billy Idole et TOTO.

Le 40-date « Tour Liberté 2022 » débutera le 22 février à Pittsburgh, Pennsylvanie et se terminera le 11 mai à Hartford, Connecticut.

Billy Idole ouvrira la première étape de la tournée, avec TOTO prenant la relève en tant qu’acte de soutien à partir du 7 avril à San Diego, en Californie.

PÉRIPLE guitariste Neal Schon a déclaré dans un communiqué: « Il est temps – le temps de revenir là où nous sommes habitués – sur scène! Nous sommes impatients de passer à la vitesse supérieure et de vous offrir le meilleur spectacle possible. Le groupe fonctionne sur les 12 cylindres et très excité ! S’il vous plaît venez nous rejoindre une fois de plus pour une soirée pleine d’amusement de connexion de scène à bascule. À bientôt, les amis. «

Idole a ajouté: « En tournée l’année prochaine avec PÉRIPLE va être très amusant! Une soirée épique à ne pas manquer. Je suis ravi de retourner dans tant de villes merveilleuses et j’apporte Steve Stevens et le reste du Billy Idole groupe avec moi! »

TOTO‘s Steve Lukather a déclaré: « Au nom de moi-même et du groupe, nous sommes très honorés et ravis de faire cette tournée avec nos vieux et chers amis PÉRIPLE. Ça va être une super soirée de musique, et comme tous les gars sont des amis pour la vie… un coup de foudre aussi. »

Les billets seront mis en vente le vendredi 19 novembre via Ticketmaster. Une prévente pour les fans commencera le 16 novembre et se terminera le 18 novembre.

VOYAGE « Tour Liberté 2022 » Rendez-vous:

22 février – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena *



23 février – Philadelphie, PA @ Wells Fargo Center *



25 février – Belmont Park, NY @ UBS Arena *



27 février – Newark, NJ @ Prudential Center *



28 février – Boston, MA @ TD Garden *



02 mars – Détroit, MI @ Little Caesars Arena *



05 mars – Québec, QC @ Centre Vidéotron *



Mar. 07 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena *



08 mars – Albany, NY @ Times Union Center *



12 mars – Milwaukee, WI @ Forum Fiserv *



14 mars – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center *



16 mars – Kansas City, MO @ T-Mobile Center *



17 mars – Oklahoma City, OK & Paycom Center *



19 mars – N. Little Rock, AR @ Simmons Bank Arena *



21 mars – St. Louis, MO @ Enterprise Center *



24 mars – Salt Lake City, UT @ Vivint Arena *



27 mars – Portland, OR @ Moda Center *



28 mars – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena *



31 mars – San Francisco, Californie @ Chase Center *



01 avr. – Sacramento, CA @ Golden 1 Center *



04 avril – Anaheim, CA @ Centre Honda *



05 avril – Los Angeles, CA STAPLES Center *



07 avril – San Diego, Californie @ Pechanga Arena ^



09 avril – Glendale, AZ @ Gila River Arena ^



11 avril – Denver, CO @ Ball Arena ^



13 avril – Dallas, Texas @ American Airlines Center ^



15 avril – La Nouvelle-Orléans, LA @ Smoothie King Center ^



20 avril – Tampa, Floride @ Amalie Arena ^



21 avril – Orlando, Floride @ Amway Center ^



24 avril – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center ^



25 avril – Atlanta, GA @ State Farm Arena ^



27 avril – Nashville, TN @ Bridgestone Arena ^



28 avril – Charlotte, Caroline du Nord @ Spectrum Center ^



30 avril – Columbus, OH @ Schottenstein Center ^



02 mai – Rosemont, IL @ Allstate Arena ^



04 mai – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena ^



05 mai – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse ^



07 mai – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse ^



09 mai – Washington, DC @ Capital One Arena ^



11 mai – Hartford, Connecticut @ XL Center ^

* Avec Billy Idole



^ Avec TOTO

Comme indiqué précédemment, PÉRIPLE sera de retour à Las Vegas pour une toute nouvelle résidence de six spectacles au Theater at Virgin Hotels Las Vegas, qui fait partie de Curio Collection by Hilton, du 1er au 11 décembre.

PÉRIPLE a fait son retour sur scène le 29 juillet lors d’un « aftershow » spécial au Aragon Ballroom de Chicago. Le concert a eu lieu deux jours avant PÉRIPLEl’apparition de Lollapalooza sur la scène Bud Light Seltzer à Grant Park.

PÉRIPLELa programmation de pour les spectacles mentionnés ci-dessus comprenait le retour du batteur Deen Castronovo, qui partageait les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec PÉRIPLE au milieu des années 1980 – a été contraint de manquer tous les concerts récents parce qu’il devait subir une opération du dos. Le remplacer était Marco Mendoza, qui a déjà joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et PÉRIPLE guitariste Neal Schon sous le « Le voyage de Neal Schon dans le temps » bannière.

En juin, PÉRIPLE partagé un nouveau single, « La façon dont nous étions ». La chanson était la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011. « Éclipse », et le premier morceau publié par la gamme remaniée du groupe. « La façon dont nous avions l’habitude d’être » Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio avec le groupe, et Jackson‘s premier depuis 1986’s « Élevé à la radio ». La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Schôn et Caïn.

Depuis la formation du groupe en 1973, PÉRIPLE a remporté 19 meilleurs singles, 25 albums d’or et de platine et a vendu près de 100 millions d’albums dans le monde. Leur « Les plus grands tubes » l’album est certifié 15 fois platine, faisant PÉRIPLE l’un des rares groupes à avoir été certifié diamant, et leur chanson « N’arrête pas de croire » a été diffusé plus d’un milliard de fois à lui seul.

PÉRIPLE a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2017, et la tournée en co-tête d’affiche de 2018 avec DEF LEPPARD a été la tournée la plus réussie du groupe à ce jour, les plaçant dans le Top 10 des tournées de fin d’année avec plus d’un million de billets vendus, et leur a valu le prestigieux Panneau d’affichage « Legends Of Live » prix de tournée. Mars 2019 a vu la sortie de « Escape & Frontiers Live In Japan », un set DVD/CD live de leur concert au Budokan à Tokyo présentant les toutes premières performances des albums du groupe « Échapper » et « Frontières » dans leur intégralité. PÉRIPLE a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et ont été intronisés dans le Temple de la renommée du Hollywood Bowl. De plus, le groupe fait l’objet du documentaire primé « Don’t Stop Believin’: Everyman’s Journey » sur la résurgence du groupe lors de l’ajout Arnel Pineda en tant que chanteur principal après membre fondateur Neal Schon découvert le natif des Philippines le Youtube.