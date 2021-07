Journey annonce une performance symphonique spéciale à Las Vegas

VOYAGE reviendra au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, Nevada avec une performance symphonique spéciale pour une nuit seulement le samedi 18 décembre 2021 à 20h

Les membres Caesars Rewards, le programme de fidélité de Caesars Entertainment, ainsi que Pays vivant les clients auront accès à une prévente du mercredi 21 juillet à 10 h HP au jeudi 22 juillet à 22 h HP. Les billets seront en vente au grand public à partir du vendredi 23 juillet à 10 h HP à Ticketmaster.com.

Le mois dernier, VOYAGE partagé un nouveau single, “La façon dont nous avions l’habitude d’être”. La chanson est la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011. “Éclipse”, et la première chanson publiée par la gamme remaniée du groupe avec Neal Schon (guitare solo, choeurs), Jonathan Caïn (claviers, choeurs), Arnel Pineda (voix principale), Randy Jackson (basse), Narada Michael Walden (batterie) et Jason Derlatka (claviers, choeurs). “La façon dont nous avions l’habitude d’être” Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio avec le groupe, et Jackson‘s premier depuis 1986’s “Élevé à la radio”. La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Neal Schon et Jonathan Caïn.

Schôn dit de la nouvelle chanson : ” La première chanson, “La façon dont nous étions”, est sorti de l’une des nombreuses boucles que j’avais écrites alors que le long temps d’arrêt se poursuivait avec la pandémie à laquelle nous avons tous dû faire face. Donc, en utilisant mon temps et en essayant de garder les fans en contact, j’ai commencé à publier de nombreux jams et boucles que j’ai créés très rapidement presque tous les jours. Au “La façon dont nous étions”, j’ai posé la boucle de clavier avec un rythme surdoublé et un peu de guitare blues lead et j’ai envoyé à Jonathan. Il l’a renvoyé très peu de temps après avec des paroles de démo et des paroles et je me suis dit avec le sourire — nous l’avons toujours !

“J’ai senti Jonathan a cloué les paroles et la mélodie avec un refrain envoûtant « revenir à la façon dont nous étions. » C’était donc le chapitre complet du nouveau départ pour VOYAGE – beaucoup d’autres suivent la même séquence avec chacun d’entre nous écrivant et travaillant ensemble. Nous avons maintenant plus de 26 chansons que nous avons écrites et réduites à 10 ou 12. Nous sommes très excités par tous les nouveaux projets musicaux que nous avons créés ensemble, impatients de reprendre la route vers vous.”

Le groupe partage également le clip de “La façon dont nous avions l’habitude d’être”, réalisé et produit par Andrew Seth Cohen et Ryan Kieffer, avec une animation produite par Création confidentielle.

En janvier dernier, Schôn a dit à Rolling Stone que lui et son VOYAGE les compagnons du groupe étaient « plongés » dans le processus d’écriture et d’enregistrement de leur prochain album studio. “Ça avance, mec”, a déclaré le guitariste. “Ça prend vraiment forme. Narada et j’ai travaillé sans arrêt. Jonathan travaille également depuis ses maisons en Floride et à Nashville. Arnel travaille depuis Manille. Randy Jackson travaille principalement depuis LA Et c’est l’un de ces Zoom sessions et cela semble phénoménal. On dirait que nous jouons tous dans la pièce en même temps. En fait, j’ai hâte que nous nous réunissions et que nous commencions à monter le spectacle.”

Demandé comment le nouveau VOYAGE les membres ont changé le son du groupe, Neal a dit : « Vous devez l’entendre par vous-même. Cela ressemble toujours beaucoup à VOYAGE grâce à l’écriture, à mon jeu de guitare et à la voix. Mais la section rythmique est définitivement une centrale électrique. Narada est connu depuis des années et Randy Jackson est un bassiste complètement monstrueux. Certaines personnes peuvent ne pas être au courant de son travail, mais elles ont des références qui remontent à très loin. Excité et j’ai toujours été assez juste, et Narada et je suis au diapason. Et maintenant, ça s’assemble. Il a une nouvelle jambe de force.

“Il n’y a rien que nous ne puissions vraiment jouer”, a-t-il ajouté. “J’ai une piste avec laquelle j’ai posé Narada l’autre jour. je l’ai envoyé à Arnel et il paniquait. Il a dit: ‘Cela ressemble à un tout nouveau [Jimi] Hendrix ou alors Prince. S’il vous plaît, écrivez plus de cela.’ Et je ne faisais que déconner. C’était juste une confiture que nous avons faite et elle s’est avérée monstrueuse. Nous créons. Nous n’avons pas peur d’aller dans de nouveaux endroits. Il est facile de rester en sécurité et d’écrire là où nous avons toujours été. On en a un peu pour ne pas perdre tout le monde, mais en même temps, c’est un nouveau chapitre de VOYAGE. Je veux aller là où nous ne sommes pas allés auparavant.”

Le nouveau VOYAGE lineup a réalisé une version socialement distanciée de “N’arrête pas de croire” pour UNICEF États-Unisl’événement virtuel de « UNICEF, nous n’arrêterons pas », diffusé en mai 2020 sur MSNBC. Ce même mois, VOYAGE devait lancer une tournée nord-américaine avec LES PRÉTENDANTS, mais a annulé le trek au milieu de la pandémie de COVID-19.

L’automne dernier, Schôn Raconté “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos de VOYAGEest divisé avec valeur et Forgeron: “La façon dont les choses se sont déroulées n’était vraiment pas casher. Je veux dire, ce qui aurait dû arriver, plutôt que d’essayer de prendre le relais à ce moment-là, c’était de nous appeler et de dire : ‘Hé, asseyons-nous et parlons de ça .’ Au lieu de cela, cela s’est passé différemment. Et moi-même et Jonathan ne l’a pas apprécié.”

Au cours des quatre dernières décennies, VOYAGE a régné comme l’un des groupes de rock les plus réussis d’Amérique, produisant dix albums de platine, dix-huit singles du Top 40 et vendant plus de 75 millions d’albums dans le monde. VOYAGE formé en 1973, la même année où il a créé Cauchemar Productions Inc.

VOYAGEle plus récent LP de , “Éclipse”, est sorti en mai 2011. Le Walmart exclusif a fait ses débuts sur le palmarès des albums Billboard 200 au n ° 13 – huit places de moins que l’album précédent du groupe, les années 2008 “Révélation” – qui a également atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichageLe palmarès des meilleurs albums indépendants.