Journey présente le nouveau bassiste Todd Jensen au lancement de la résidence à Las Vegas

Des rockeurs légendaires PÉRIPLE a lancé leur résidence d’un mois à Las Vegas le mercredi 1er décembre au Theatre at Virgin Hotels.

Remplissage à la basse pour PÉRIPLE pour les six spectacles est Todd Jensen, un musicien chevronné qui a joué pour divers artistes, dont les groupes SUITE, LIGNE DURE et HARLOW, aussi bien que David Lee Roth, Ozzy Osbourne, Steve Perry, Alice Cooper et Paul Rodgers. fait également partie de PÉRIPLEla programmation actuelle de revient batteur Deen Castronovo, qui a partagé les tâches de batterie dans le groupe plus tôt cette année avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec PÉRIPLE au milieu des années 1980 – a été contraint de manquer tous les concerts récents parce qu’il se remettrait d’une opération au dos. Avant la résidence, Jackson avait été remplacé à PÉRIPLEspectacles de 2021 par Marco Mendoza, qui avait joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et PÉRIPLE guitariste Neal Schon sous le « Le voyage de Neal Schon dans le temps » bannière.

PÉRIPLE a encore quatre spectacles à Vegas dans sa résidence: les 7, 8, 10 et 11 décembre.

En juin, PÉRIPLE partagé un nouveau single, « La façon dont nous étions ». La chanson était la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011. « Éclipse », et le premier morceau publié par la gamme remaniée du groupe. « La façon dont nous étions » Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio de avec le groupe, et Jacksonest le premier depuis les années 1986 « Élevé à la radio ». La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Schön et Caïn.

Depuis la formation du groupe en 1973, PÉRIPLE a remporté 19 meilleurs 40 singles, 25 albums d’or et de platine, et a vendu près de 100 millions d’albums dans le monde. Leur « Les plus grands tubes » l’album est certifié 15 fois platine, faisant PÉRIPLE l’un des rares groupes à avoir été certifié diamant, et leur chanson « N’arrête pas de croire » a été diffusé plus d’un milliard de fois à lui seul.

PÉRIPLE a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2017, et la tournée en co-tête d’affiche de 2018 avec DEF LEPPARD a été la tournée la plus réussie du groupe à ce jour, les plaçant dans le Top 10 des tournées de fin d’année avec plus d’un million de billets vendus, et leur a valu le prestigieux Panneau d’affichage « Legends Of Live » prix de tournée. Mars 2019 a vu la sortie de « Escape & Frontiers Live In Japan », un set de DVD/CD live de leur concert au Budokan à Tokyo présentant les toutes premières performances des albums du groupe « Échapper » et « Frontières » dans leur intégralité. PÉRIPLE a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et ont été intronisés dans le Temple de la renommée du Hollywood Bowl. De plus, le groupe fait l’objet du documentaire primé « Don’t Stop Believin’: Everyman’s Journey » sur la résurgence du groupe lors de l’ajout Arnel Pineda en tant que chanteur principal après membre fondateur Neal Schon découvert le natif des Philippines le Youtube.

PÉRIPLE fera équipe avec Billy Idole et TOTO pour une tournée nord-américaine en février, mars, avril et mai.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Journey (@journeymusicofficial) Mots clés: périple Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).