Journey rejoint par le batteur Deen Castronovo

Le batteur Deen Castronovo a rejoint des rockeurs légendaires VOYAGE.

Selon VOYAGE guitariste Neal Schon, Castronovo partagera les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden, qui a rejoint le groupe en 2020.

Schôn a d’abord fait allusion Castronovole retour de lundi (26 juillet) quand il a tweeté une photo des séances de répétition pour VOYAGEprochain concert à l’Aragon Ballroom de Chicago, qui précédera l’apparition du groupe à Lollapalooza. “Ok … Double problème Chicago @NaradaMWalden @DeenTheDrummer Narada Michael Walden et le retour de Deen Castronovo à la batterie @AragonBallroom @lollapalooza,” Schôn a écrit.

Deux jours plus tard, Schôn répondu à quelques questions sur Deen‘s VOYAGE statut inférieur à un Chronique de San Francisco histoire qu’il a partagée sur Facebook. Quand le fan a demandé, “Ainsi est-ce Deen Castronovo de retour dans le groupe à temps plein maintenant ?” Schôn a répondu : « Oui. » Après un autre fan qui a dit Schôn ramener Deen encore,” Schôn a écrit, “Deen est de retour. Nous sommes maintenant doubles (2) batteurs avec Narada.” Il a ajouté: “Ils JOUENT LES DEUX !!! VOYAGE COMME VOUS NE NOUS AVEZ JAMAIS ENTENDU !!!!”

Castronovodepuis 17 ans avec VOYAGE a pris fin en 2015 lorsque le groupe l’a licencié après son arrestation pour diverses accusations impliquant sa désormais épouse (y compris des abus physiques, la coercition et l’utilisation illégale d’une arme).

En 2019, Castronovo joué plusieurs spectacles avec Schôn sous le “Le voyage de Neal Schon dans le temps” bannière. Les rejoindre ont été fondateurs VOYAGE et SANTÉ chanteur/claviériste Gregg Rolie, bassiste Marco Mendoza de LES MARGUERITES MORTES et MINCE LIZZY, un musicien nommé Chris Collins (à la guitare et aux claviers) et super-producteur Marti Frederiksen (multi-instrumentiste, chant).

Plus tôt cette année, Castronovo a annoncé sa sortie de LES MARGUERITES MORTES afin de se préparer à son opération du dos. Il a depuis été remplacé par Tommy Clfetos, qui a déjà joué avec SABBAT NOIR, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Ted Nugent et Alice Cooper, entre autres.

Le mois dernier, VOYAGE partagé un nouveau single, “La façon dont nous avions l’habitude d’être”. La chanson est la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011. “Éclipse”, et la première chanson publiée par la gamme remaniée du groupe avec Schôn (guitare solo, choeurs), Jonathan Caïn (claviers, choeurs), Arnel Pineda (voix principale), Randy Jackson (basse), Walden (batterie) et Jason Derlatka (claviers, choeurs). “La façon dont nous avions l’habitude d’être” Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio avec le groupe, et Jackson‘s premier depuis 1986’s “Élevé à la radio”. La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Schôn et Caïn.



Ok… Double trouble Chicago @NaradaMWalden @DeenTheDrummer Narada Michael Walden et le retour de Deen Castronovo à la batterie @AragonBallroom @lollapalooza pic.twitter.com/RRHYNi6CuQ – NEAL SCHON MUSIC (@NealSchonMusic) 27 juillet 2021

Le pouvoir derrière nous ????@JourneyOfficial @DeenTheDrummer @NaradaMWalden pic.twitter.com/W5P5EWAA42 – NEAL SCHON MUSIC (@NealSchonMusic) 29 juillet 2021

