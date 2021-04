Journey s’installe avec Steve Smith et Ross Valory sur un prétendu «  coup d’État d’entreprise  »

PÉRIPLEde Neal Schon et Jonathan Cain ont résolu leur différend juridique avec les anciens membres du groupe, le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory.

Le 3 mars 2020, Schon et Caïn a déposé une plainte contre Valory et Forgeron, qui avait été membre de PÉRIPLE de temps en temps depuis la formation du groupe en 1973, affirmant que les deux avaient tenté un «coup d’État» afin de prendre le contrôle de la PÉRIPLE marque déposée. La poursuite, qui demandait plus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts, a accusé Forgeron et Valory d’avoir organisé en février des réunions d’actionnaires et du conseil d’administration «inappropriées» au cours desquelles ils ont évincé Caïn et Schon des postes de direction à Productions de cauchemar sous l’hypothèse «incorrecte» que la société détenait les droits sur le PÉRIPLE Nom. Une réponse déposée par l’avocat défendant Valory contre les allégations de la plainte et la plainte reconventionnelle a tenté de contester et de réfuter ces allégations.

Plus tôt aujourd’hui, PÉRIPLEla gestion de, Q Prime, a publié la déclaration suivante: « Les membres du groupe PÉRIPLE qui étaient parties à un récent procès (Neal Schon, Jonathan Cain, Steve Smith et Ross Valory) sont heureux d’annoncer qu’ils ont résolu leurs différends et conclu un accord de règlement à l’amiable. Neal Schon et Jonathan Cain reconnaissent les précieuses contributions que Ross Valory et Steve Smith ont fait de la musique et de l’héritage de PÉRIPLE. Ross Valory et Steve Smith Je souhaite bonne chance à leurs anciens membres du groupe et beaucoup de succès à l’avenir. PÉRIPLE a hâte de continuer à tourner et à créer de la nouvelle musique pour ses fans dévoués à travers le monde. «

Valory et Forgeron ont été remplacés dans PÉRIPLE par Randy Jackson et Narada Michael Walden, respectivement.

L’automne dernier, Schon Raconté « Trunk Nation avec Eddie Trunk » sur PÉRIPLEest séparé avec Valory et Forgeron: « La façon dont les choses se sont déroulées n’était vraiment pas si casher. Je veux dire, ce qui aurait dû se passer, plutôt que d’essayer de prendre le relais à ce moment-là, était de nous appeler et de nous dire: ‘Hé, asseyons-nous et parlons de ça ». Au lieu de cela, cela a pris une autre direction. Et moi-même et Jonathan je n’ai pas apprécié. «

Le nouveau PÉRIPLE lineup a réalisé une version socialement distanciée de « N’arrêtez pas Believin » « pour UNICEF États-Unisévénement virtuel de « UNICEF, nous ne nous arrêterons pas », diffusé en mai dernier le MSNBC.

PÉRIPLE devait lancer une tournée nord-américaine avec LES PRÉTENDANTS en mai 2020, mais a annulé le trek au milieu de la pandémie COVID-19.

Au cours des quatre dernières décennies, PÉRIPLE a régné comme l’un des groupes de rock les plus réussis d’Amérique, produisant dix albums de platine, dix-huit Top 40 singles et vendant plus de 75 millions d’albums dans le monde. PÉRIPLE formé en 1973, la même année où il a créé Productions Nightmare Inc.

PÉRIPLELP le plus récent, « Éclipse », est sorti en mai 2011. Le Walmart exclusif a fait ses débuts sur le palmarès des albums Billboard 200 au n ° 13 – huit places de moins que l’album précédent du groupe, 2008 « Révélation » – qui a également atteint le n ° 1 sur Panneau d’affichageTableau des meilleurs albums indépendants.

Crédit photo: Erik Kabik

