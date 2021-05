Jours fériés en juin 2021 : les banques resteront fermées jusqu’à 9 jours le mois prochain ; consultez la liste complète ici

Selon la Reserve Bank of India (RBI), les banques de quelques États seront fermées pour différentes occasions, autres que les jours fériés hebdomadaires

Jours fériés : les banques en Inde resteront fermées jusqu’à neuf jours en juin, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches. Selon la Reserve Bank of India (RBI), les banques de quelques États seront fermées à différentes occasions le mois prochain en juin 2021, autres que les jours fériés hebdomadaires. Les banques ne seront pas fermées pendant les neuf jours pour tous les États, car les jours fériés varient d’un État à l’autre. Seuls les jours fériés sont observés par les banques de tout le pays. La Banque de réserve de l’Inde a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la Loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Jours fériés en juin 2021

Fêtes en juin 2021

15 juin 2021 – Journée YMA/Raja Sankranti

25 juin 2021 – Anniversaire du gourou Hargobind Ji

30 juin 2021 – Remna Ni

Les banques à travers Aizawl de Mizoram et Bhubaneswar d’Odisha observeront un jour férié le 15 juin, en raison de YMA Day et Raja Sankranti. Le 25 juin 2021, seules les banques de Jammu et Srinagar resteront fermées pour célébrer l’anniversaire de Guru Hargobind Ji. De même, le 30 juin (Remna Ni) seules les banques d’Aizawl resteront fermées.

Week-end vacances en juin 2021

06 juin 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

12 juin 2021 – Deuxième samedi

13 juin 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

20 juin 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

26 juin 2021 – Quatrième samedi

27 juin 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Toutes les banques des secteurs privé et public à travers le pays restent fermées les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, ainsi qu’un jour férié hebdomadaire le dimanche. Même si les banques resteront fermées les jours mentionnés ci-dessus, les clients peuvent bénéficier des services en ligne. De plus, les services bancaires mobiles et Internet resteront opérationnels. De plus, pour les trois prochains mois (trimestre juillet-septembre), les banques seront fermées pendant 24 jours, à l’exception des dimanches et des deuxième et quatrième samedis.

