Jours fériés en novembre 2021 : les banques resteront fermées jusqu’à 17 jours ; consultez la liste complète ici

Il y aura également un long week-end dans les États où les banques seront fermées pour l’anniversaire de Guru Nanak le 19 novembre 2021.

Jours fériés 2021 en novembre : Les banques seront fermées jusqu’à 17 jours dans tout le pays en novembre 2021. Les banques restent ouvertes les premier et troisième samedis de chaque mois et ferment les deuxième et quatrième. Il y aura également un long week-end dans les États où les banques seront fermées pour l’anniversaire de Guru Nanak le 19 novembre 2021. À l’exception de Bengaluru, toutes les banques observeront un jour férié à Diwali Amavasya (Laxmi Pujan). Il peut être noté qu’en dehors des congés hebdomadaires, les banques ne seront pas fermées pendant les 17 jours pour tous les États, car il s’agit de jours fériés spécifiques à l’État pour différentes occasions.

Jours fériés en novembre 2021

1er novembre 2021 : Kannada Rajyostsava/Kut

3 novembre 2021 : Naraka Chaturdashi

4 novembre 2021 : Diwali Amavasaya (Laxmi Pujan)/Deepavali/Kali Puja

5 novembre 2021 : Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant Nouvel An/Govardhan Pooja

6 novembre 2021 : Bhai Duj/Chitragupt Jayanti/Laxmi Puja/Deepawali/Ningol Chakkouba

10 novembre 2021 : Chhath Puja//Surya Pashti Dala Chhath (Sayan ardhya)

11 novembre 2021 : Chhath Puja

12 novembre 2021 : Fête de Wangala

19 novembre 2021 : Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima

22 novembre 2021 : Kanakadasa Jayanthi

23 novembre 2021 : Seng Kutsnem

Le 1er novembre, les banques du Karnataka et de Manipur Kannada seront fermées. Les banques du Karnataka seront fermées le 3 novembre. Le jour de Deepawali Pujan, les banques seront fermées dans tous les États, à l’exception du Karnataka. À Bali Pratipada, les banques seront fermées dans le Gujarat, le Karnataka, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Sikkim et l’Himachal Pradesh. À Bhai Duj, les banques du Sikkim, du Manipur et de l’Uttar Pradesh seront fermées.

Les banques du Bihar observeront un jour férié sur le compte de Chhath Puja le 10 novembre et le 11 novembre 2021. Alors que les banques du Meghalaya resteront le 12 novembre 2021. Sur Guru Nanak Jayanti, les banques seront fermées dans des États tels que le Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh , Jharkhand, Jammu-et-Cachemire, entre autres. Les banques du Karnataka resteront fermées le 22 novembre et celles du Meghalaya resteront fermées le 23 novembre.

Week-end jours fériés en novembre 2021

07 novembre 2021 : dimanche

13 novembre 2021 : deuxième samedi

14 novembre 2021 : dimanche

21 novembre 2021 : dimanche

27 novembre 2021 : quatrième samedi

28 novembre 2021 : dimanche

Même si les banques resteront fermées les jours mentionnés ci-dessus, les clients peuvent bénéficier des services en ligne. De plus, les services bancaires mobiles et Internet resteront opérationnels. La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.