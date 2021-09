Jours fériés en octobre 2021, liste des jours fériés en octobre en Inde : les banques doivent rester fermées jusqu’à 21 jours en octobre ; consultez la liste complète ici

Les banques ne seront pas fermées pendant les 21 jours pour tous les États car ce sont des jours fériés spécifiques à l’État pour différentes occasions

Jours fériés 2021 en octobre : Les banques en Inde resteront fermées jusqu’à 21 jours en octobre 2021, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches. En dehors des arrêts hebdomadaires, les banques resteront fermées dans différents États en raison de jours fériés différents. Les banques ne seront pas fermées pendant les 21 jours pour tous les États, car ce sont des jours fériés spécifiques à l’État pour différentes occasions. Le 2 octobre, les banques de tout le pays resteront fermées car ce sera un jour férié officiel. La Banque de réserve de l’Inde a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la Loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Jours fériés en octobre 2021

1er octobre 2021 – Clôture semestrielle des comptes bancaires

2 octobre 2021 – Mahatma Gandhi Jayanti

6 octobre 2021 – Mahalaya Amavasye

7 octobre 2021 – Mera Chaoren Houba de Lainingthou Sanamahi

12 octobre 2021 – Durga Puja (Maha Saptami)

13 octobre 2021 – Durga Puja (Maha Ashtami)

14 octobre 2021 – Durga Puja/Dussehra (Maha Navami)/Ayutha Pooja

15 octobre 2021 – Durga Puja/Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi)

16 octobre 2021 – Durga Puja (Dasain)

18 octobre 2021 – Kati Bihu

19 octobre 2021 – Id-E-Milad/Eid-e-Miladunnabi/Milad-i-Sherif (Anniversaire du Prophète Mohammad)/Baravafat

20 octobre 2021 – Anniversaire de Maharishi Valmiki/Lakshmi Puja/Id-E-Milad

22 octobre 2021 – Vendredi suivant Eid-i-Milad-ul-Nabi

26 octobre – Jour de l’adhésion

Les banques de Gangtok resteront fermées le 1er octobre 2021, en raison de la clôture semestrielle des comptes bancaires. Le 6 octobre 2021, seules les banques Agartala, Bengaluru et Kolkata resteront fermées pour observer Mahalaya Amavasye. Seules les banques d’Imphal observeront un jour férié le 7 octobre 2021, à cause de Mera Chaoren Houba de Lainingthou Sanamahi. Le 12 octobre 2021, les banques d’Agartala et de Calcutta resteront fermées en raison de Durga Puja (Maha Saptami). Le lendemain, les banques d’Agartala, Bhubaneswar, Gangtok, Guwahati, Imphal, Kolkata, Patna et Ranchi observeront un jour férié à cause de Durga Puja (Maha Ashtami). Le 14 octobre, les banques d’Agartala, Bengaluru, Chennai, Gangtok, Guwahati, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Patna, Ranchi, Shillong et Thiruvananthapuram seront fermées pour Durga Puja/Dussehra (Maha Navami)/Ayutha Pooja.

Le 15 octobre 2021, à l’exception d’Imphal et de Shimal, les banques de tout le pays resteront fermées pour Durga Puja/Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi). Seules les banques de Gangtok resteront fermées le 16 octobre pour observer Durga Puja (Dasain). Le 18 octobre, les banques de Guwahati seront fermées ; le 19 octobre, les banques à Ahmedabad, Belapur, Bhopal, Chennai, Dehradun, Hyderabad, Imphal, Jammu, Kanpur, Kochi, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Raipur, Ranchi, Srinagar, Thiruvananthapuram resteront fermées pour Id-E- Milad/Eid-e-Miladunnabi/Milad-i-Sherif. Les banques d’Agartala, Bengaluru, Chandigarh, Kolkata, Shimla, seront fermées le 20 octobre pour l’anniversaire de Maharishi Valmiki. Les 22 et 26 octobre, les banques de Jammu et de Srinagar resteront fermées pour l’Aïd-i-Milad-ul-Nabi et le jour de l’adhésion, respectivement.

Week-end jours fériés en octobre 2021

3 octobre 2021 – dimanche

9 octobre 2021 – 2ème samedi

10 octobre 2021 – dimanche

17 octobre 2021 – dimanche

23 octobre 2021 – 4e samedi

24 octobre 2021 – dimanche

31 octobre 2021 – dimanche

Toutes les banques des secteurs privé et public du pays restent fermées les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, ainsi qu’un jour férié hebdomadaire le dimanche. Même si les banques resteront fermées les jours mentionnés ci-dessus, les clients peuvent bénéficier des services en ligne. De plus, les services bancaires mobiles et Internet resteront opérationnels.

