Jours fériés en septembre 2021, Liste des jours fériés en Inde en septembre

Les banques de la plupart des États observeront un jour férié le 10 septembre 2021, à cause de Ganesh Chaturthi. Image : .

Jours fériés en septembre 2021 en Inde : Les banques en Inde resteront fermées jusqu’à 12 jours en septembre 2021, y compris les deuxième et quatrième samedis et dimanches. Hormis six arrêts hebdomadaires, les banques resteront fermées dans différents États en raison de jours fériés différents. Les banques de la plupart des États observeront un jour férié le 10 septembre 2021, à cause de Ganesh Chaturthi/Samvatsari. Étant donné qu’il existe des jours fériés spécifiques aux États pour différentes occasions, les banques ne seront pas fermées pendant les six jours pour tous les États en septembre 2021. De plus, le congé du 11 septembre chevauche le deuxième samedi. La Banque de réserve de l’Inde a classé les jours fériés en trois catégories : les jours fériés en vertu de la loi sur les instruments négociables ; Jour férié en vertu de la Loi sur les instruments négociables et jour férié à règlement brut en temps réel ; et la clôture des comptes des banques. La liste des jours fériés ci-dessous a été notifiée par RBI.

Jours fériés en septembre 2021

08 septembre 2021 : Tithi de Srimanta Sankardeva

09 septembre 2021 : Teej (Haritalika)

10 septembre 2021 : Ganesh Chaturthi/Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Vinayakar Chathurthi/Varasiddhi Vinayaka Vrata

11 septembre 2021 : Ganesh Chaturthi (2e jour)

17 septembre 2021 : Karma Puja

20 septembre 2021 : Indrajatra

21 septembre 2021 : Journée Sree Narayana Guru Samadhi

Seules les banques de Guwahati observeront un jour férié le 8 septembre en raison de Tithi de Srimanta Sankardeva. Les banques de Gangtok resteront fermées le 9 septembre à cause de Teej (Haritalika). Les banques de la plupart des États resteront fermées le 10 septembre 2021, sauf à Agartala, Aizawl, Bhopal, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Imphal, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Raipur , Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar et Thiruvananthapuram. Le 11 septembre, les banques de Panaji observeront un jour férié à cause de Karma Puja. Alors que seul Ranchi observera un jour férié le 17 septembre. Seules les banques de Gangtok resteront fermées le 20 septembre à cause d’Indrajatra. Seuls Kochi et Thiruvananthapuram observeront un jour férié le 21 septembre 2021 en raison du Sree Narayana Guru Samadhi Day

Vacances week-end en septembre 2021

05 septembre 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

11 septembre 2021 – Deuxième samedi

12 septembre 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

19 septembre 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

25 septembre 2021 – Quatrième samedi

26 septembre 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.