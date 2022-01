Jours fériés et célébrations clés pour 2022 [Infographic]

Qu’il s’agisse de la Journée internationale des podcasts, de la Journée du hamburger ou de la Journée du dessert supplémentaire (oui, c’est une chose réelle) – de nos jours, il semble y avoir une date de célébration pour tout, et ces événements peuvent également être des invites précieuses pour vos médias sociaux efforts de marketing et aligner votre message avec des éléments thématiques pour gagner en traction et en trafic.

Garder un œil sur les célébrations à venir peut être un excellent outil pour la planification de votre contenu, fournissant une inspiration utile pour compléter le message de votre marque et améliorer la connexion autour de thèmes spécifiques et connexes.

Mais pour ce faire, vous devez savoir quand tous les jours arrivent – ​​c’est là qu’intervient cette liste de Maria-Mirabela Ganta de Socialinsider.

Maria a fourni un aperçu rapide et pratique de certains des événements clés à noter tout au long de l’année. À garder à portée de main, afin de vous aider à cartographier les opportunités clés pour votre entreprise.