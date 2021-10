Jovanny Romo Arellanes assassiné Briseida Guillen : la police

La police recherche un homme qui aurait tué son ex-petite amie alors qu’elle avait une ordonnance restrictive contre lui. Jovanny Romo Arellanes, 29 ans, poignardé Briseida Guillen à mort dans le haut de son corps, selon le département de police de San Bernardino en Californie.

Les agents ont déclaré avoir répondu au domicile du 1545 N. Sepulveda Avenue au sujet d’un éventuel appel pour violence domestique. Ils sont arrivés pour trouver Guillen avec des coups de couteau sur le haut du corps.

« Des témoins ont identifié son petit ami comme étant Jovanny Romo Arellanes », a écrit la police. « Grâce à une enquête plus approfondie, Arellanes a été positivement identifié comme étant responsable de la mort au couteau de Guillen. »

La famille de Guillen a déclaré à KTTV qu’elle avait envoyé un texto à des amis au sujet d’Arellanes se présentant chez elle. Elle avait une ordonnance restrictive contre lui. Ces amis sont allés chez elle pour l’aider, mais il était trop tard, ont déclaré des proches au média.

Un GoFundMe de la famille a levé 12 485 $ sur un objectif de 10 000 $ au moment de la presse mercredi après-midi.

« Le 9 octobre[,] 2021 – Une victime de violence conjugale[,] Briseida Guillen[,] une belle sœur, fille, tante et amie nous a été tragiquement enlevée de manière inattendue », a écrit sa sœur.

Pendant ce temps, la police continue de rechercher son meurtrier présumé. Les flics n’ont pas immédiatement renvoyé une demande de Law&Crime pour plus d’informations. L’officier a décrit Arellanes comme un homme hispanique, mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant 190 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns.

« Toute personne ayant des informations concernant l’incident ou l’emplacement d’Arellanes est priée d’appeler le détective Hernandez au 909-384-5620, ou le sergent Campos au 909-384-5613 », a écrit la police.

