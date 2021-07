Jovenel Moise assassiné : Président d’Haïti tué dans sa propre maison – épouse blessée dans l’attaque | Monde | Nouvelles

Source : Andrew Martonik / Android Central 2019 a été une année charnière pour les téléphones pliables, avec l’arrivée sur le marché d’appareils comme le Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Mais il s’agissait d’articles de luxe incroyablement chers que seuls les riches nerds Android achèteraient. On peut dire que le Galaxy Z Flip 2020 […] More