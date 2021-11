Joventut a battu une Turk Telekom avec un grand Joel Parra

10/11/2021 à 23h31 CET

Joventut a battu (76-67) Turk Telekom Ankara pour ajouter sa troisième victoire et se classer deuxième du groupe A du Championnat d’Europe dans un match dans lequel Joel Parra s’est démarqué avec 17 points.

Les verts et noirs ont dominé en première mi-temps, s’imposant avec dix-sept points d’avance (43-26, min. 19) mais en seconde mi-temps ils ont joué au rythme imposé par les Turcs, qui avec un succès d’Aaron Harrison avaient des options pour gagner avec 69-62 à cinq minutes de la fin.

Le vétéran Pau Ribas (12 points et 5 passes décisives) et Ante Tomic (11 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) ont semblé couper la séquence de visites et éviter un bouleversement.

Les verts et noirs n’ont pas eu beaucoup de mal à prendre rapidement l’avantage au tableau (10-4, min. 4) emmené par Joël Parra et Pau Ribas, qui a ajouté 20 des 43 points de son équipe en première mi-temps avec 9 sur 10 entre eux dans les buts sur le terrain.

Les Turk Telekom partant à cinq avec cinq Américains ont suscité peu d’inquiétude et seul leur pivot Jajuan Johnson, auteur de 11 points, a pu suivre le rythme imposé par les Catalans, largement supérieurs sous les cerceaux avec un Ante Tomic qui a rebondi et a donné 4 passes décisives.

Son meneur, Álex Pérez-Kaufmann, a pris sa retraite avec trois fautes à huit minutes après une technique pour faire face à Ribas après avoir commis une faute sur le gardien vert-noir. Sans lui, Turk Telecom a joué ses meilleures minutes, bien qu’insuffisantes, en début de deuxième quart-temps après avoir terminé les premiers à dix points (23-13).

La Penya n’a pas pu augmenter l’avance de 14 points au troisième quart (43-29) avec qui il a atteint la pause, même s’il n’a laissé les Turcs se rapprocher au tableau d’affichage qu’à dix points en fin de quart (59-49).

Les Turcs ont amélioré leur jeu avec Ogut en tête, Harrison marquant de trois points et Johnson de près du bord, mais les verts et les noirs ont su répondre avec les triples de Parra et Brodziansky et Pep Busquets qui montaient à neuf points.

Le succès de Dawkins et Harrison dans le triple a permis à Turk Telekom de tenir le match jusqu’aux dernières minutes (69-62, min. 35) mais Penya a réagi rapidement avec Ribas à la recherche de Tomic à l’intérieur de la zone et Vous vivez en assurant la victoire avec deux lancers francs.

Fiche technique:

76. Joventut Badalona (23 + 20 + 16 + 17): Vives (6), Ribas (12), Parra (17), Willis (4), Tomic (11) -équipe de départ-, Feliz (-), Brodziansky (11), Birgander (6), Busquets (9) et Maronka (-)

67. Turk Telekom Ankara (13 + 16 + 20 + 18): Pérez (6), Harrison (17), Ellis (4), Dawkins (10), Johnson (17) -équipe de départ-, Geyik (4), Ennis (2), Ogut (7) et Engindeniz (-).

Arbitres : Radovic (Croatie), Laurinavicius (Lituanie) et Giovannetti (Italie). Ils ont éliminé Pep Busquets (min. 36) et Álex Pérez (min. 40) pour cinq fautes personnelles.

Incidents : match correspondant à la quatrième journée du groupe A de l’Eurocup disputé au Palau Olímpic de Badalona avec 2.029 spectateurs.