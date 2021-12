Joventut a souffert contre Unicaja qui a rallié 20 points contre

18/12/2021 à 22:58 CET

Joventut a gagné à Martín Carpena un match qu’il avait contrôlé avec jusqu’à 20 points d’avance contre Unicaja qui a touché un retour épique, mais cela s’éloigne de la Copa del Rey (72-76).

Uni

JOV

Unicaja, 72

(12 + 18 + 20 + 22) : Jaime Fernández (9), Norris Cole (11), Barreiro (2), Abromaitis (2), Eric (11) -le quintette de départ-. Bouteille (9), Alberto Díaz (5), Brizuela (17), Alonso (0) Nzosa (0), Rubén Guerrero (3), Carlos Suárez (3)

Joventut, 76 ans

(22 + 25 + 13 + 16) : Vives (13), Pau Ribas (21), Willis (12), Busquets (2), Tomic (7) – quintette initial- Brandon Paul (7), Brodziansky (2), Ventura (0), Feliz (3), Birgander (3), Parra (6).

Arbitres :

Óscar Perea, Rafael Serrano, Joaquín García. Brodzyanski, éliminé pour fautes personnelles.

Incidents :

Match correspondant à la 14e journée de la Ligue Endesa, disputé au Pavillon Martin Carpena, devant 4 830 spectateurs.

Deux triples de Pau Ribas ont stoppé un départ effréné d’Unicaja qui s’est dégonflé dès que l’axe Ante Tomic-Guillem Vives a fait son basket à l’intérieur. Les erreurs dans la sélection des tirs et les mauvais pourcentages (4/12 en field goal) ils ont plombé les hommes de Fotis Katsikaris au premier quart (12-22).

Joventut a continué à mener le jeu, les typographes sont devenus impuissants, ont abusé du bateau et sont venues les pertes dont La Penya a pu profiter., avec plus de jeu et une meilleure réussite grâce à la bonne main de Pau Ribas (24-37 min. 17). L’Unicaja a montré, quant à elle, qu’elle n’est rien sans le triple.

Domaine Joventut

Le rythme a été donné par Joventut, qui n’a pas ralenti, Il a creusé l’écart et est revenu à Ante Tomic comme principal soutien offensif et rebondissant. Un coup de sifflet était la bande originale à la fin du deuxième quart et les fans de Malaga ont vu como son équipe le jeu a été beaucoup compliqué (30-47).

Avec une si grande différence l’Unicaja avait besoin de perfection des deux côtés du parquet, mais devant une équipe de la qualité de la Juventut et avec les carences d’un Unicaja monothématique à l’offensive, le jeu avait un scénario assez prévisible jusqu’à ce que la fierté de compositeur apparaisse à la fin (50-60, min. 30).

« Oui, vous pouvez!, capable de se rapprocher de cinq points lorsque l’horloge indiquait 8h30 pour aller. Dès le rebond défensif, on a cru au retour.

Retour local

Joventut a gardé le pouls avec un Pau Ribas inspiré du périmètre – il a terminé meilleur buteur avec 19 points – mais les hommes de Katsikaris ont continué l’arreón et en deux minutes ils sont revenus (71-70).

Cependant, alors que le match ne tenait qu’à un fil, Guillem Vives a marqué un tir de quatre mètres et la dernière possession a été gâchée par Unicaja., que ni avec un triple de Carlos Suárez ni avec le tir arrière de Norris Coles ils ont obtenu l’épopée.

Un panier sur la corne de JoventuCe n’était que la touche finale pour 72-76 qui assure la Copa del Rey pour Joventut et oblige Unicaja à remporter les trois matchs restants, s’il veut avoir une option.