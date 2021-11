Joventut bat Andorre avec un Ante Tomic intraitable

16/11/2021 à 23:26 CET

Le Joventut de Badalona a remporté une victoire importante (90-80) en Eurocup contre un Morabanc Andorre qui avait bien commencé mais qui s’est dégonflé dès le deuxième quart-temps avant le grand match de chorale des verts et noirs mené par Ante Tomic et Joel Parra.

JOV

ET

JEUNE, 90

(23 + 30 + 25 + 12): Andrés Feliz (8), Joel Parra (14), Derek Willis (9), Albert Ventura (6), Ante Tomic (18) -cinq de départ-, Pep Busquets (4), Pau Ribas (6), Vladimir Brodziansky (7), Arturs Zagars (12), Simon Birgander (6) et Zsombor Maronka.

MORABAN ANDORRE, 80

(20 + 16 + 21 + 23) : Codi Miller-McIntyre (22), David Jelinek (8), Oriol Paulí (7), Amine Noua (6), Víctor Arteaga (6) -cinq partants-, Babatunde Olumuyiwa (2 ), Nacho Llovet (4), Clevin Hannah (6), Mario Nakic (6), Moussa Diagne (4) et Conor Morgan (9).

ARBITRES

Ioannis Foufis (Grèce), Arturas Sukys (Lituanie) et Steve Bittner (Allemagne).

INCIDENTS

Match correspondant à la cinquième journée du Groupe A de l’Eurocup disputé devant 2.259 spectateurs au Palau d’Esports (Badalona).

Le pivot croate a réalisé un grand match avec 18 points, sans aucune défaillance dans les tirs, auxquels il a ajouté 7 passes décisives et 4 rebonds. Joel Parra (14 points) et Arturs Zagars (12 points), qui ont eu de nombreuses minutes en raison de la blessure de Guillem Vives, ont été les autres faits saillants d’une équipe qui a distribué 24 passes décisives.

Les Andorrans ont mieux commencé en marquant sur la contre-attaque et avec Oriol Paulí en marquant le triple (4-11, min. 4). La Penya a commencé sans intensité défensive et s’est trompée dans le triple, pariant sur le jeu intérieur pour faire tourner le tableau des scores et terminer le premier quart-temps à trois (23-20).

La Penya a renforcé son avance au début du deuxième quart-temps avec un Joel Parra et Ante Tomic stellaires (14 points en première mi-temps) imparable sous les cerceaux (40-25, min. 16).

Ribas et Tomic, dirigeants

Ribas et Tomic ont ravi le public avec leur jeu combinatoire tandis que Codi Miller-McIntyre tentait de relancer son équipe avec des actions individuelles pour finir la première partie avec 9 points. Deux lancers francs de Tomic ont mis la différence maximale du match coïncidant avec la pause (53-36).

Morabanc Andorre a eu une réaction timide en début de troisième période emmenée par Conor Morgan (57-44, min. 24) mais les verts et noirs réagissent avec un partiel de 11-4 avec Albert Ventura découvert en attaque (68-48, min. 26).

Les Andorrans se sont effondrés en tant qu’équipe et ont été laissés au détriment du stock de Miller-McIntyre., qui a porté son score à 15 points, bien qu’il ait eu la réplique de Zagars qui avec cinq points dans les dernières minutes a mis un nouvel avantage maximum sur le tableau d’affichage (78-57) avec lequel le Penya a quitté le match résolu.

Au dernier trimestre, les Andorrans ont amélioré avec Llovet et Diagne pour réduire l’écart à treize points (86-73, min. 37). Carles Duran s’est débarrassé de Ribas et Tomic dans le dernier quart-temps et a accordé des minutes aux moins habituels comme Arturs Zagars.

Andorrans, dirigé par Miller-McIntyre, qui a terminé le match avec 22 points, ils ont réussi à regagner le score final avec 90-80.