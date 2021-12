Joventut est battu par Lietkabelis

08/12/21 à 20h50 CET

.

Les Joventut de Badalona ont perdu (87-77) sur le court du Lituanien Lietkabelis Panevezys, auquel ils sont arrivés en leader, leur deuxième match de l’Eurocopa dans la pire rencontre des verts et noirs cette saison.

La mauvaise défense les a condamnés contre un rival bien mené par Nikola Radicevic (13 points et 9 passes décisives) pour lesquels il suffisait de désactiver Avant Tomic avec la défense collante de Djordje gagique dominer le jeu du début à la fin.

L’équipe de Badalona n’a joué à son niveau habituel que lorsque Lietkabelis a atteint son avantage maximum (75-57), à quatre minutes de la fin. Mais quand il semblait qu’il pouvait se battre pour la victoire avec 79-70 à 2:26 de la fin, une technique pour Pau Ribas il s’arrêta avant sa réaction.

La Penya a mal commencé, surtout en défense, et a toujours été à la traîne de son rival, qui a commencé plus intensément avec six points de Maldunas prendre la tête du tableau d’affichage (6-2, min. 2).

Pau Ribas a ajouté cinq points consécutifs pour donner aux Catalans leur seul avantage sur tout le match (6-8, min. 4), mais les Lituaniens ont réagi avec les 3 points de Lipkevicius pour prendre sept points (17-10, min. 8) avec un 11 -2 partiel.

Joventut a réagi au début du deuxième quart-temps, et avec deux triples de Brandon Paul -Marqueur maximum de la première mi-temps avec 11 points- et Guillem Vives il a égalisé (26-26, min. 14), mais n’a pas réussi à prendre l’avantage au tableau d’affichage.

Les Lituaniens ont bien fait de Avant Tomic, qui n’a ajouté que deux points en première mi-temps et sept sur l’ensemble du match, et leur intensité défensive leur a permis de provoquer de mauvais tirs de Joventut et de courir en contre-attaque.

Les triplés de Zemaitis Ils lui ont permis de se rapprocher de son maximum d’écart (38-32, min. 18) et de terminer la première mi-temps à quatre (41-37).

Joventut n’a pas appris de ses erreurs après la pause et a continué à faiblir en défense, dont les Lituaniens ont profité pour remonter à dix points d’avance (50-40, min. 24), avec Radicevic diriger et marquer sans trop d’opposition. Les Verts et Noirs n’ont pas su réagir au meilleur match lituanien et leur manque de rythme en attaque – ils n’ont marqué que 12 points sur toute la période – ont permis à Lietkabelis d’atteindre le dernier quart-temps avec douze points d’avance (61-49).

L’écart s’est encore creusé en début de dernier quart-temps avec les centres lituaniens inscrivant des triplés et les Verts et Noirs totalement hors jeu (75-57, min.36).

La réaction de Penya a été menée par Busquets et Ribas (79-70, min.38), mais un panier de Gagique après un rebond défensif et trois lancers francs consécutifs concédés après la technique à Ribas ils ont frustré la réaction catalane.