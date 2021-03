Joventut est resté très proche du «  miracle  »

26/03/2021 à 21:10 CET

Joventut, grâce à un Ferran Bassas déchaîné (26 points avec sept triplets) est venu très près de forcer le troisième match contre Virtus Bologne, mais le retour miraculeux de 23 points contre (32-55) n’a pas pu le culminer avec la victoire, qui s’est terminée du côté italien (78-84) pour condamner les quarts de finale.

La Penya avait besoin d’une bonne mise en scène contre Virtus, mais c’est le contraire qui s’est produit. Le vert et le noir ont commencé effrayés, avec de nombreux doutes et L’équipe italienne en a profité pour commencer à envoyer (10-14).

Sans succès au tir extérieur (0 sur 5 en triples) et avec beaucoup de balles perdues (8), Joventut était à la remorque de l’équipe de Djordjevic, cela a commencé beaucoup mieux, et avec un contrôle total du premier quart-temps (14-19).

La Penya, en remorque

Le duel n’a pas changé de signe pour Penya, qui ne pouvait pas donner de rythme au match, et si les Italiens le faisaient, qui a rapidement ouvert un écart de 10 points (21-31). La troisième faute de Tomic a compliqué les choses pour Joventut, et la blessure de López-Arostegui a aggravé la situation.

Les choses ont empiré. Virtus avait 14 ans (21-35) et Joventut, enfin, a donné les premiers signes de réaction avec un triple de Parra (7-0) pour se rapprocher de sept (28-35). Même si c’était un petit mirage, car des erreurs locales sont revenues, permettant à Virtus de rouvrir confortablement avec des points de Weems, le plus réussi (28-43).

Un triple de Bassas a permis de raccourcir les distances au repos, bien que toujours avec un score très défavorable (31-43). La Penya a été obligée de réagir s’ils voulaient avoir une option pour jouer le troisième match.

23 points en moins

Dans la reprise, Joventut a vécu ses pires minutes. Sans idées en attaque, et avec des actions offensives faciles de Virtus, un partiel de 1-12, a laissé les différences dans pas moins de 23 points (32-55).

Tout semblait perdu, mais Ferran Bassas est apparu avec quatre triplets consécutifs, qui, avec ceux de Parra et Dawson, ont permis de changer totalement la dynamique. et terminer la salle à seulement 10 points (54-64). Le retour était encore possible.

Et La Penya, qui a retrouvé sa foi, s’est lancée après elle. Avec un Bassas, déchaîné, il réussit à égaliser le duel à 69 ans (4:43). Un partiel de 37-14. Incroyable.

Il a même pu savourer son premier avantage du match avec le triple de Ventura (72-71), mais cet « élan » n’a pas pu le transférer à la victoire finale, qui met fin à son aventure en Eurocup (78-84). Au moins un adieu avec un bon goût dans la bouche