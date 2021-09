Joventut fait ses débuts avec une victoire acharnée contre Bilbao Basket

in

18/09/2021 à 20h38 CEST

Joventut a fait ses débuts en Endesa League avec une victoire acharnée (85-79) contre Surne Bilbao qui s’est battu pour le match jusqu’à la dernière minute mais cela a fini par donner taprès un triplé de Joel Parra et un coup franc de Pau Ribas, l’un des points forts des locaux avec 15 points.

JEUNE

PANIER BILBAO

Joventut, 85 ans

(16 + 22 + 24 + 23): Vives (10), Ribas (15), Parra (5), Willis (17), Brodziansky (10) -équipe de départ-, Paul (6), Ventura (8), Feliz (4), Maronka (-), Tomic (10) et Busquets (-).

Panier de Bilbao, 79

(16 + 21 + 21 + 21): Hakanson (5), Luz (6), Moustache (15), Miniotas (14), Slim (10) -équipe de départ-, Goudelock (8), Withey (4), Rousselle (3), Reyes (3), Masiulis (6), Galán (2) et Rigo (3).

Arbitres :

Condé, Martínez et Olivares.

Incidents :

match correspondant à la première journée de la Ligue Endesa joué au Palau Olímpic de Badalona devant 2 362 spectateurs

Les 2400 fans qui sont revenus au Palau Olímpic ont apprécié et souffert avec La Penya. Derek Willis, l’une de ses nouvelles recrues, a été le meilleur buteur du match avec 17 points tandis que Contre Tomic, qui est réapparu plus tôt que prévu, il a été la clé pour donner de la cohérence au jeu intérieur local.

Les habitants de Bilbao ont fait très bonne impression à Badalona et ont eu une chance de victoire jusqu’au bout grâce à leur succès dans le triple (13 sur 31) et ses 16 rebonds offensifs. Valentin Bigote (15 points) et Regimantas Miniotas (14 points) ont été les joueurs qui ont maintenu en vie les hommes d’Álex Mumbrú jusqu’au bout.

Beaucoup d’égalité

L’égalité a été le maître mot du premier quart-temps qui a débuté avec les deux équipes bloquées en attaque. Derek Willis a été le plus remarquable de la Penya avec six points (14-10, min. 8) mais Carlos Duran a dû déplacer le banc pour donner un autre rythme au jeu.

Bilbao a réussi dans les triples et Reyes et Miniotas ont marqué pour donner l’avantage aux Basques (14-16, min. 9) mais un panier d’Ante Tomic a créé l’égalité à la fin du premier quart (16-16).

Joventut a trébuché au début du deuxième quart-temps avec Ventura marquant sur trois et Ribas frappant le tir extérieur (25-19, min. 14). Vives et Brodziansky ont marqué par trois pour porter les locaux à leur maximum d’écart (36-28, min. 17) auquel Bilbao a répondu par le tir extérieur et de la main de Miniotas ils ont resserré le score à la mi-temps (38-37).

Tomic donne le maximum

Les verts et les noirs ont de nouveau tenté de casser le match lorsque Tomic les a mis dans leur écart maximum (53-44, min. 26) Profitant du fait que Delgado était sur le banc pour fautes etLe Croate n’avait pas de rival sous les cerceaux. Ils sont retournés à les habitants de Bilbao réagissent à distance avec Bigote et Rigo laisser la fête complètement ouverteerto dans le dernier quart (62-58).

Une zone 3-2 de Bilbao a mis Joventut en difficulté au quatrième quart. Luz et Goudelock ont ​​marqué de 6,75 et Willis a soutenu La Penya avec ses points. La Penya a marqué sept points (75-68) à cinq minutes de la fin mais deux triplés consécutifs de Bigote ont condamné le match à une fin serrée (75-74 min. 37).

Bilbao perdait deux points à la dernière minute (81-79) mais un ballon volé à Pau Ribas qui empêchait les visiteurs de faire l’égalité ou de prendre de l’avance à 50 secondes de la fin et un triple de Joel Parra à une demi-minute de la fin a assuré le triomphe local.