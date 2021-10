Joventut fait ses débuts en Eurocup écrasants

19/10/2021 à 22h45 CEST

Le Joventut de Badalona a fait ses débuts en Eurocup avec un victoire éclatante (56-86) sur le court italien Dolomiti Energia Trento dans un match qui n’a connu qu’une certaine égalité en première mi-temps.

TRE

JOV

Dolomiti Energia Trento (14 + 14 + 9 + 19)

Flaccadori (6), Saunders (8), Caroline (12), Reynolds (8), Williams (3) -équipe de départ-, Bradford (9), Forray (2), Mezzanotte (5), Ladurner (1) et Conti (2).

Jeune (17 + 23 + 22 + 24)

Vives (2), Paul (2), Parra (13), Willis (6), Tomic (13) -équipe de départ-, Busquets (5), Ribas (9), Brodziansky (13), Feliz (9), Birgander (12), Ventura (2) et Maronka (-).

Arbitres

Javor (Slovénie), Udyanskyy (Royaume-Uni) et Boubert (France). Sans éliminé.

Incidents

BLM Group Arena à Trente. 925 spectateurs.

En vue de Tomique était le joueur qui a déséquilibré le match avec 13 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Ils ont été égalés aux points par Joel Parra et Vladimir Brodzianski dans une performance dans laquelle la défense de Penya était excellente, laissant les Italiens à 9 points au troisième quart pour une dernière période placide.

La Penya a dominé au tableau d’affichage dès les premières minutes du match avec Tomic dominant dans les deux anneaux et Pau Ribas dès la ligne des trois points. En défense, Joel Parra a arrêté le meilleur buteur du rival, Cameron Reynolds, qui a terminé avec 8 points, et le reste de l’équipe a laissé son rival sous les 30 % de field goal.

Le peu de réussite des Verts-Noirs dans le triple a fait que leur domination au rebond ne s’est pas reflétée sur le tableau d’affichage, atteignant un avantage maximum de six points (11-17, min. 10) en première période.

Au deuxième quart-temps, La Penya a gardé le ton défensif et a su courir, pour prendre dix points d’avance (24-34, min. 18) avec un panier de Parra. Les Verts et Noirs ont connu quelques problèmes en défense lorsque Tomic est allé sur le banc pour faute et les Italiens ont réduit l’écart à cinq (24-29, min. 18).

Brodziansky a affûté son but dans les dernières minutes et avec un panier sur la corne il a mis le maximum d’avantage à la mi-temps (28-40).

Le match s’est résolu dans un troisième quart-temps au cours duquel Joventut n’a concédé que neuf points et a terminé avec 27 points d’avance après un triplé d’Andrés Féliz (35-62).

Les verts et noirs ont mis la pression sur les Italiens en défense dès le départ et un triple de Pau Ribas et deux paniers de deux de Birgander et Parra ont fait la différence à 19 points (28-47, min. 23) qui ont fait baisser les bras à Trento. , qu’il n’a pas réussi à augmenter son niveau de précision dans le tir en seconde période.

Les vols de balles en continu dans la première passe, notamment Andrés Feliz, ont tiré la différence à 27 points en fin de quart (35-62), qui a fermé la base dominicaine avec un triple.

Le dernier quart a été un processus avec Carles Duran donnant des minutes aux moins habituels, qui a gardé le ton de l’équipe en augmentant l’avantage à un maximum de 33 points (49-82) à un peu plus de deux minutes de la conclusion.