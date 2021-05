Joventut obtient une place dans les barrages de la Endesa League

11/05/2021 à 21:20 CEST

Le Joventut de Badalona a obtenu une place pour les «éliminatoires»; pour le titre Endesa League, en battant une Baskonia sans rythme 71-79, puni par le coronavirus.

TD Sys.Baskonia, 71 ans

(16 + 16 + 19 + 20): Henry (20), Kurucs (7), Raieste (3), Polonara (22) et Jekiri (4) – cinq de départ-, Diop (3), Colom (-), Sedekerskis (7), Giedraitis (1) et Dragic (5).

Joventut, 79 ans

(15 + 25 + 19 + 20): Bassas (8), Ribas (17), Parra (16), Morgan (2) et Tomic (12) – cinq de départ-, Birgander (5), Brodziansky (11), Dimitrijevic (2), Ventura (6), Parrado (-) et Kraag (-).

Arbitres:

Daniel Hierrezuelo, Jorge Martínez et Iran González. Ils ont signalé une faute technique à Sedekerskis (min 27). Sans éliminé

Incidents:

Match correspondant à la trente-sixième journée de la Ligue Endesa joué à la Fernando Buesa Arena sans public

Le Catalan à l’extérieur marquant avec Pau Ribas et Joel Parra comme talons aiguilles offensifs, avec respectivement 17 et 16 points, a joué un rôle clé dans un match où Carles Durán ils ont pris les devants au deuxième quart-temps qu’ils n’ont pas lâché.

L’Italien Achille Polonara était le meilleur local avec 26 points de valorisation et était accompagné de Pierrià Henry avec 16 points de valorisation, bien que plus aucun collègue ne rejoigne la cause.

Démarrage irrégulier

L’activité défensive de Baskonia a marqué le début d’un départ erratique. Tonye Jekiri, revenu après deux mois de blessure, a marqué le premier panier du Barça 23 jours après, l’équipe de Vitoria ajoutera ses derniers points en compétition.

Bien que des pertes se soient produites des deux côtés, Joventut avait un rythme offensif plus important, tandis que pour les locaux, c’est Pierrià Henry qui a le plus essayé.

Deux triples vert-noir ont ouvert le premier écart, 7-14, mais un partiel 9-1 dirigé par le Letton Arturs Kurucs a mis Baskonia en tête après les dix premières minutes, 16-15, qui a présenté les débuts de Quino Colom avec le maillot du Barça.

Réaction vert-noir

Le slovaque Vladimir Brodziansky et Joel Parra ont mené la réaction de l’équipe catalane qui a approuvé un 4-20 en seulement cinq minutes du deuxième acte. Le contrecoup et le succès extérieur étaient les ingrédients pour définir un 20-35 alarmant pour les habitants, qui n’arrivaient toujours pas à trouver leur gibier.

Baskonia a choisi d’augmenter la vitesse et est revenu au jeu avant la pause sur la base de la fierté et de la défense, mais Joventut a apprécié le temps de repos, qui est venu quand la Baskonia était meilleure.

Les hommes de Carles Durán ont mené le duel 32-40, mais dans la reprise, Pierrià Henry et Achille Polonara ont une fois de plus marqué la voie pour leur propre avec son intensité et son annotation, mais deux triples d’un Joel Parra réussi ont donné de l’air à un Joventut qui a résisté à donner de l’espoir à ceux de Dusko Ivanovic.

Baskonia a essayé sans succès

La dernière période a commencé par un 51-59 pour les verts et les noirs, qui ont montré de meilleurs sentiments contre une Baskonia qui était en remorque dans plusieurs actions. Les Catalans ont fini briser le jeu dans les cinq premières minutes de ce quart-temps avec un 4-12.

Avec cette situation Baskonia n’a eu qu’à épuiser toutes les options et à essayer de marquer contre la montre.

Deux triples d’Albert Ventura et Ferran Bassas mettent fin aux intentions basques et Joventut a confirmé sa victoire à la Buesa Arena par 71-79.