Joventut: Punter tonne La Penya avec un grand scandale d’arbitre

02/11/2021 à 23h30 CET

Six points de Kevin Punter dans la dernière minute frappé (68-67) à Joventut face au Partizan dans un match d’Eurocopa où les hommes de Badalona se sont dégonflés dans le dernier quart-temps, non sans controverse d’arbitrage.

PAIRE

JOV

KK PARTIZAN, 68 ans

(19 + 15 + 15 + 19): Kevin Punter (18), Zach LeDay (13), Rodions Kurucs (7), Aleksa Avramovic (4), Alen Smailagic (7) -cinq départs-, Rade Zagorac (4), Balsa Koprivica (4), Nemanja Dangubic (3), Sallas Moore (8) et Yam Madar.

JEUNE, 67

(17 + 22 + 20 + 8): Guillem Vives, Pau Ribas (8), Joel Parra (15), Derek Willis (11), Ante Tomic (10) – cinq de départ -, Pep Busquets (4), Vladimir Brodziansky ( 7), Andrés Feliz (4), Simon Birgander (6) et Zsombor Maronka (2).

ARBITRES

Luigi Lamonica (Italie), Aare Halliko (Estonie) et Artem Lavrukhin (Russie). Eliminé par cinq fautes : Nemanja Danguvic (32:00) et Rodions Kurucs (38:17), du Partizan.

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée du groupe A de l’Eurocup de basket-ball masculin disputé devant 6 733 spectateurs à l’Aleksandar Nikolic Hall ou Sala Pionir (Belgrade).

Les arbitres avec Luigi Lamonica comme ‘capo’ ont sifflé une faute en attaque à l’ancien capitaine de Barcelone Ante Tomic après avoir regardé le « replay instantané » à 40 secondes de la fin et avec Joventut au tableau d’affichage (64-65) après avoir signalé une faute du défenseur au moment de l’action, ce qui a donné plus de chances de victoire au Partizan, qui à la main de Punter n’a pas manqué.

Le vert et le noir se sont terminés après avoir gaspillé les dix points (49-59) avec lesquels ils ont atteint le dernier quart-temps. Ils sont restés bloqués en attaque, marquant leur premier panier en jeu Ribas avec 12 secondes à jouer et survivant aux lancers francs. Survivre dans une telle situation et sous la pression des Pionir était difficile.

L’entrée en jeu de Joventut a été spectaculaire (2-11) avec Willis et Parra en tête de l’attaque vert-noir avec un triple et un panier sous le panier chacun. Un temps mort de Zeljko Obradovic a conduit à le Partizan a rendu la pièce de Zach Leday et Rodion Kurucs (13-11, min. 7).

Zach Leday est devenu le maître du jeu et avec 10 points il a renversé le match (22-17, min. 11) mais Joventut a réagi main dans la main avec Brodziansky et l’ex-azulgrana Pau Ribas, qui avec deux triples consécutifs et sept passes décisives Il a guidé La Penya jusqu’à ce qu’il reprenne le contrôle du match (27-31, min. 17).

Les arbitres ont été cruels envers Tomic

L’équipe Badalonese a bien maîtrisé le jeu une fois les problèmes de rebond défensif surmontés, atteignant une différence maximale de six points (27-33, min. 18) après le seul panier d’Ante Tomic en première mi-temps.

Perte de contrôle du rebond en attaque, Le Partizan a tout fait confiance au succès de Moore depuis la ligne des trois points et Joventut, encore une fois avec Willis et Parra -17 points entre eux en première mi-temps- s’est reposé avec cinq points d’avance (34-39).

Ante Tomic est apparu en attaque au troisième quart-temps avec six points et une paire de passes décisives pour prolonger l’avantage de Penya, qui a atteint onze points (43-54, min. 27) après un triplé d’un Joel Parra qui continue de viser très haut.

Pep Busquets continue de progresser

Les Serbes n’ont pas pu surmonter la grande défense vert-noir et seul Kevin Punter (ancien Olympia Milan) Je l’ai percé de triples, auquel Joventut a répondu par la main de Parra et Brodziansky pour terminer le quatrième à dix points (49-59).

Le Pionir a commencé à se resserrer et le bras de La Penya rétrécit. Zagorac et Smailagic ont mené la volée serbe avec une première manche de 8-0 jusqu’à ce qu’Ante Tomic marque le premier point de Joventut avec un coup franc à 5:28 de la fin.

Quatre lancers francs consécutifs des verts et noirs lui ont donné de l’air (57-63) 4h22 de la fin mais un triplé de Smailagic après une perte de balle de Vives et une mauvaise frappe de Feliz a resserré le score (62-63) à 2’18 » de la conclusion.

La Penya a continué à n’ajouter que des lancers francs pour conserver son avantage (62-65, min.39) mais Kevin Punter a semblé contrecarrer son triomphe avec un panier à quatre secondes de la fin qui a laissé 68-67.