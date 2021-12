Joventut renouvelle la garde Pep Busquets jusqu’en 2025

17/12/2021 à 12:47 CET

Le Joventut de Badalona a renouvelé ce vendredi le contrat de l’escorte Pep Busquets pendant trois saisons, jusqu’en juin 2025, selon le club catalan.

Le joueur, âgé de 22 ans et mesurant 1,97 mètre, s’est dit dans des déclarations aux médias de son club « très heureux » de poursuivre trois saisons supplémentaires dans l’équipe vert-noir, à laquelle il est arrivé il y a près de dix ans.

« Continuer avec les personnes qui vous ont accompagné pendant une grande partie de votre parcours de joueur et qui vous donnent aussi la confiance nécessaire pour renouveler pendant trois ans, c’est quelque chose qui me rend très excité », a déclaré le gardien catalan.

Pep Busquets Il termine sa première saison en tant que joueur de l’équipe première de Penya après avoir été prêté la saison dernière à Girona Basket et la précédente à Lucentum Alicante, deux équipes LEB.

Le joueur a déclaré que désormais son objectif personnel est de « restaurer la confiance » qu’ils lui ont donnée dans un club qui aspire « à beaucoup de choses » et que l’équipe première doit essayer d’atteindre des objectifs de plus en plus « hauts ».

Busquets Il a souligné « l’engagement envers les jeunes joueurs » de Joventut. « Cela leur donne une continuité, prend bien soin d’eux et les aide à être de meilleurs joueurs. Nous avons de nombreux exemples qui prouvent ce pari du club. »