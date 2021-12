Joventut reprend la tête de l’Eurocup avec une victoire louable

22/12/2021 à 22:31 CET

Joventut Badalona a surmonté le pertes de dernière minute d’Ante Tomic et Pau Ribas Grâce à un processus viral et avec seulement neuf joueurs, il s’est imposé sur le court de Slask Wroclaw (73-87) pour redevenir leader du groupe A de l’Eurocup.

ROS

JOV

Slask Wroclaw (13 + 22 + 29 + 7)

Trice (14), Justice (6), Kanter (4), Ramljak (3), Dziewa (11) -équipe de départ-, Kolenda (6), Karolak (29), Meiers (1) et Langevine (1).

Jeune (22 + 18 + 23 + 24)

Vives (5), Ventura (9), Parra (12), Brodziansky (27), Birgander (11) -équipe de départ-, Busquets (6), Feliz (13), Helmanis (2) et Zagars (-).

Arbitres

Rossi (Italie), Shemmesh (Israël) et Hadzic (Croatie). Sans éliminé.

Incidents

Match correspondant à la huitième journée du groupe A du Championnat d’Europe disputé au Centennial Hall de Wroclaw (Pologne). Les joueurs de Joventut portaient un bandeau noir sur leur maillot en raison du décès de l’ancien joueur Josep Maria Ferrer.

Vladimir Brodziansky a mené La Penya avec 29 points et a eu un duel avec Jakub Korolak, qui avec ses 27 points a permis à l’équipe polonaise de mener le match jusqu’au troisième quart. Andrés Feliz, avec 13 points et 6 passes, et Simon Birgander, avec 11 points et 14 rebonds, se sont également illustrés dans la victoire catalane.

Joventut s’en est vite pris avec une avance confortable (3-15, min.6) avec Vives et Brodziansky portant le poids offensif. Birgander dominait sous les cerceaux et Parra annulait Kanter dans l’attaque polonaise, qui ne pouvait répondre que depuis la ligne des trois points.

Un triplé de Karolak a porté Slask Wroclaw à quatre points en début de deuxième quart (18-22, min. 12) mais deux triplés d’Andrés Feliz, qui a ajouté 10 points en première mi-temps, et un deux plus un de Birgander lancé à La Penya jusqu’à ce que serait sa différence maximale par rapport à la première mi-temps (20-35, min. 15).

Brodziansky a rechargé son poignet pour terminer la première mi-temps avec 18 points lorsque Travis Trice a commencé à prendre le devant de la scène en attaque. Un triplé de l’Américain laisse le jeu ouvert à la mi-temps (35-40).

Karolak a prolongé son succès sur le tir extérieur pour donner la première avance à Slask Wroclaw (45-44, min. 23) et obliger Joventut à maintenir une tension défensive. Joel Parra a semblé donner de l’air à Penya, mais le succès de Dziewa sous les cerceaux a empêché les Catalans de reprendre le contrôle du match.

Les 29 points obtenus par les Polonais en troisième période leur ont donné des ailes pour le dernier quart-temps, mais un triplé de Parra et un autre de Busquets en début de dernière période leur ont fait mettre les pieds sur terre (64-69, min. 31).

La Penya a serré les dents en défense – il n’a concédé que neuf points au quatrième quart- et les Polonais étaient confus dans les transitions défensives, ce qui a amené Brodziansky et Parra à marquer deux paniers complètement seuls (69-76, min. 35).

Un triplé de Ventura, qui a fini par rapporter neuf points, a mis les dix points de location dans la lumière (69-79, min. 37) et Brodziansky a quitté le match vu pour condamnation avec deux lancers francs (69-81) à un peu plus de deux. minutes de la fin.