Jovic : « J’ai passé plus de temps en dehors du terrain que sur celui-ci »

L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic s’est entretenu avec le journal serbe Informer, où il a discuté de ses deux premières saisons dans le club et des raisons pour lesquelles il n’a pas joué à un niveau élevé.

«Je sais quels sont mes objectifs, j’essaie d’avoir un impact positif et de montrer mon meilleur match. Les deux dernières saisons auraient pu être meilleures pour moi mais beaucoup de choses se sont passées. En fin de compte, je veux que tout aille mieux parce que je suis un joueur du Real Madrid pour une raison. Je n’ai pas parlé de ma situation avec Ancelotti, mais maintenant c’est à mon tour de faire de mon mieux et d’être aussi prêt que possible pour la prochaine saison », a déclaré Jovic.

L’attaquant a également été interrogé sur la possibilité de quitter le Real Madrid pour un nouvel accord de prêt, ce qu’il n’a pas exclu.

«Ma priorité est d’être dans une ligue de qualité et de jouer. À mon âge, si je pars, je veux être dans un endroit où je peux être dans l’alignement, car j’ai déjà passé plus de temps en dehors du terrain que sur celui-ci », a-t-il déclaré.

Jovic a conclu son interview en disant qu’il n’avait pas ressenti la pression au Real Madrid.

“Bien sûr, c’est une énorme responsabilité de jouer pour le plus grand club du monde, ça ne me pose aucun problème et je ne ressens pas la pression. Je connais mes qualités et ma valeur. J’espère juste que je pourrai éviter les blessures après tant de temps, le reste ira bien », a-t-il ajouté.