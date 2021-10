Jovic marquera devant Luuk De Jong, Mariano devant Ansu Fati et le 0-5

22/10/2021 à 18:17 CEST

Betfair

Les duels entre le Real Madrid et Barcelone prévoient toutes sortes de paris, de pronostics et de pronostics pour un match qui paralyse le monde même si les deux clubs ne connaissent pas leurs meilleurs moments. Selon les prévisions de Betfair, il existe de nombreuses tendances surprenantes qui montrent clairement que tout peut arriver et que ce n’est pas non plus un jeu normal pour les parieurs.

Un exemple clair de la dynamique de la semaine précédant le grand match de dimanche est de voir comment Luuk De Jong, le titulaire contre le Dynamo Kiev, génère un pessimisme important parmi les parieurs. Selon les prévisions de Betfair, l’attaquant néerlandais qui marque à n’importe quel moment du match est rémunéré à 3,3 € par euro misé, le même chiffre que Hazard.. Il est frappant de voir comment Jovic, qui n’a guère compté pour Ancelotti, enregistre une cotisation de 2,9 € par euro misé.

Jovic et Mariano, tous deux remplaçants à Madrid, ont une cote plus faible et, par conséquent, une plus grande probabilité de marquer à tout moment qu’Ansu Fati. Le jeune attaquant du Barça, récemment renouvelé, n’a pas joué au début du match de Ligue des champions contre le Dynamo mais les parieurs ont plus confiance dans le facteur de surprise des attaquants remplaçants de Madrid..

Mariano et l’esprit de 2019

Selon les prévisions de Betfair, Mariano marquant à tout moment pendant le match est payé à 2,7 € par euro pari tandis que le quota de Fati est installé à 3 € et celui de Jovic est également inférieur, à 2,9 € par euro pari. La dynamique des pronostics invite Mariano à peut-être répéter le but qu’il a marqué pour Barcelone lors de la Classique de mars 2019 au Bernabéu lorsque l’attaquant blanc a marqué 2-0 après avoir à peine joué quelques minutes en tant que remplaçant..

Y aura-t-il « petite main » ?

La folie peut être de penser à une victoire, ou non. Pour de nombreux analystes, c’est l’un des matchs où le Real Madrid peut gagner plus de favoritisme que depuis de nombreuses années lors de sa visite au Camp Nou. Un résultat historique en Classique a toujours été de 5-0 ou 0-5 depuis cette victoire mythique de Barcelone par Cruyff dans les années 70 à Madrid. Cependant, selon les prévisions de Betfair, la victoire de Madrid 0-5 est payée à 100 € par euro pari et il n’est peut-être pas fou de penser que nous sommes confrontés à un match dans lequel des événements historiques peuvent se produire.

Victoire blanche

Quant au jeu lui-même, à chaque fois que la semaine avance, Madrid est plus favori pour remporter le match. Rarement, dans les prévisions de Betfair de la dernière décennie, l’équipe d’Ancelotti a commencé sur la touche lors de sa visite au Camp Nou. Cette victoire de Madrid est payée à 2,4 € par euro pari tandis que Barcelone le fait avec une probabilité plus faible, à 2,65 € par euro pari.