Jovic n’est pas intéressé à quitter le Real Madrid cet hiver – rapport

L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic n’est pas intéressé à quitter le club cet hiver, même pas en prêt. C’est ce que Diario AS a publié ce mardi, ajoutant que l’attaquant serbe estime que cette seconde moitié de saison pourrait être sa dernière chance de faire ses preuves et de gagner une place dans le club alors que Madrid cherche à ajouter quelques attaquants clés l’été prochain.

Jovic a été enterré dans la rotation de Carlo Ancelotti mais a réalisé deux performances convaincantes lorsque Karim Benzema s’est blessé aux ischio-jambiers contre la Real Sociedad. Jovic a marqué un but dans ce match et a également délivré une passe décisive, alors qu’il a également bien joué contre l’Inter Milan.

L’attaquant a probablement gagné quelques minutes de plus à l’avenir et il commencera probablement pour le Real Madrid lors des premiers matchs de la Copa del Rey. Cependant, il continue d’être derrière Benzema dans la rotation et cela ne va pas hasarder de sitôt, donc Jovic devra continuer à jouer hors du banc et à réaliser de solides performances chaque fois qu’il en aura besoin.