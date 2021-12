Jovic reconsidère son avenir, maintenant prêt à rester au Real Madrid cet hiver -rapport

L’attaquant du Real Madrid Luka Jovic a reconsidéré son avenir immédiat dans le club et est désormais prêt à rester dans la capitale espagnole et à terminer la saison 2021-2022 avec le club, selon un rapport de l’AS. Jovic avait déjà dit à son agent de lui trouver un nouveau club – même si ce n’est qu’un contrat de prêt – pour la prochaine fenêtre de transfert, mais ses deux dernières performances ont été si encourageantes qu’il a maintenant décidé de rester et d’attendre plus d’opportunités, par ce même rapport.

Jovic a été enterré dans la rotation du Real Madrid depuis le début de la saison, mais la récente blessure de Karim Benzema et ses performances contre la Real Sociedad et l’Inter Milan ont prouvé qu’il peut encore avoir un impact cette saison chaque fois que l’entraîneur Carlo Ancelotti a besoin de lui.

Jovic a marqué un but et délivré une passe décisive samedi dernier et a également été l’un des joueurs les plus en vue de Madrid contre l’Inter, montrant qu’il peut également avoir un impact positif lorsqu’il ne marque pas.