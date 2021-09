Jovic sera-t-il la surprise du shérif ? Sa probabilité de but améliore celle de Vinicius, Hazard ou Asensio

27/09/2021 à 14:06 CEST

Le shérif Tiraspol est le prochain rival du Real Madrid en Ligue des champions et arrive au duel du Bernabéu en pleine forme. Le shérif a battu Dinamo-Auto (0-7) à domicile dans la division nationale moldave. Le club de Transnistrie a gagné avec une grande autorité grâce aux buts de Kolovos et Castañeda, tous deux avec un doublé, Thill, Petro et Nikolov. Cependant, il est clair que pour la prochaine confrontation officielle, les choses deviennent très sérieuses et les prévisions envisagent à peine un miracle du shérif lors de sa première visite au Bernabéu.

Selon les prévisions de Betfair, que la victoire du Real Madrid est payée à 1,08 € par euro pari, atteignant une probabilité implicite de 92,6%. Le gain d’un shérif est déjà au prix de 25 € par euro misé. Il est vrai que les honoraires du shérif étaient de 28 € par euro pari avant que le Real Madrid ne fasse match nul en championnat contre Villarreal..

Le shérif s’est battu mais est troisième de sa ligue

Le score en championnat de Moldavie pour le Sheriff a été ouvert par Thill à la 10e minute et se paie à 12 € par euro pari qu’il parvient à marquer au Bernabéu à tout moment du duel. Après une demi-heure de jeu, Petro a prolongé l’avantage de l’équipe de Tiraspol en championnat avec un tir du bord. Déjà dans la deuxième partie, le shérif a mis une marche de plus et cinq autres buts sont arrivés. Tout d’abord, un doublé en moins de dix minutes de Kolovos, puis Nikolov a porté le 0-5 à la 70e minute. Pour finir, Castañeda a scellé la victoire avec deux autres buts pour donner à son équipe trois nouveaux points avant de rencontrer le Real Madrid.

Jovic, du plan B au plan A

Qui pourrait avoir le premier titre cette saison dans un match officiel est Luka Jovic. Ancelotti a utilisé le Serbe dans les phases finales des matchs et les parieurs ont l’intuition de sa propriété pour le match de la Ligue des champions. Pour Jovic, marquer à tout moment pendant le match est payé 1,8 € par euro pari, un tarif inférieur à celui des joueurs avec beaucoup plus de minutes comme Vinicius, Asensio, Hazard ou Rodrygo. Que ces quatre attaquants marquent dans les 90 minutes est rémunéré à 2,1 € par euro pari.

Jeune dans l’arbitre du match

L’UEFA a annoncé l’arbitre Real Madrid-Sheriff pour la deuxième journée de la phase de groupes des Champions. Le nominé est le Belge Lawrence Visser qui sera secondé par ses compatriotes Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen, avec le Français Clément Turpin dans le VAR. Visser est un jeune arbitre de 31 ans, international depuis 2017, qui dispute ses premiers matchs au plus haut niveau et qui a mené en 2017 le Real Madrid en UEFA Youth League contre le Borussia Dortmund, 5-3 pour les Allemands.

ETn Madrid, face à la préparation physique, les gros titres face à Villarreal ont effectué un travail de récupération. La séance a débuté par des séries exigeantes de travail physique sur gazon et en salle. Ensuite, les blancs ont effectué des rondes, des exercices de possession et ont joué un jeu sur un petit terrain. Carvajal, Marcelo, Mendy, Ceballos et Bale travaillaient à l’intérieur de l’établissement avant la visite du shérif.