Joy-Anna Duggar enfreint une autre règle familiale

Joy-Anna Forsyth (née Duggar) est revenue sur les réseaux sociaux au milieu du scandale des arrestations de pornographie juvénile de son frère Josh et de l’annulation subséquente de Counting On de TLC. L’ancienne de télé-réalité a fait son retour en publiant une série de photos d’elle et de son mari Austin Forsyth visitant un terrain de golf et quelques images de leur famille. « Bonjour les amis ! Nous sommes de retour ! Le mois dernier a été rafraîchissant. Prendre le temps de se recentrer, de redéfinir les priorités et de passer du temps de qualité ensemble est si important ! » a-t-elle écrit en légende. Joy-Anna a conclu en partageant ce qu’ils ont tous fait pendant leur pause. “Nous avons été à l’extérieur, profitant du soleil, faisant de l’exercice, et nous avons travaillé sur un projet amusant sur lequel je vous rattraperai plus tard ! Merci à tous ceux qui nous ont envoyé un message pour nous surveiller ! “elle a dit.

De nombreux fans ont célébré les retrouvailles, mais quelques-uns d’entre eux ont remarqué son choix de mode audacieux. L’enfant Duggar, dont les parents ont imposé un code vestimentaire strict demandant aux filles de s’habiller modestement en grandissant, portait un short bleu et a montré une petite jambe. “Joy, est-ce que je te vois en short ? Vas-y ma fille !” tandis qu’un autre était d’accord : “J’allais dire la même chose ! Elle est superbe !”

Le message intervient après une récente mise à jour dans le cas de Josh, révélant que trois agents avaient également téléchargé les fichiers pédopornographiques à partir de l’ordinateur de son concessionnaire. Josh est inculpé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile. Sœur Joy-Anna et son mari Austin ont répondu aux accusations dans un communiqué. “La récente accusation portée contre Josh nous attriste profondément”, ont-ils écrit. “Nous n’avons pas voulu nous hâter de faire des déclarations tout en essayant de traiter les nouvelles nous-mêmes. Nous sommes particulièrement navrés par la réalité qu’il y a des enfants dans le monde qui sont maltraités et exploités.” La déclaration a conclu: “Nous demandons la prière pour toutes les personnes impliquées, et c’est notre prière continue pour que la vérité soit révélée.” Son procès est prévu pour novembre.