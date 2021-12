Joy-Anna Duggar et son mari Austin Forsyth s’expriment après le verdict de culpabilité de Josh Duggar

Joy-Anna Duggar Forsyth et son mari Austin Forsyth s’expriment après que le frère de l’ancien de Counting On, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’avoir reçu et détenu du matériel d’abus sexuel d’enfants la semaine dernière. Les Forsyth ont publié une déclaration conjointe dimanche, quatre jours après qu’un jury eut déclaré Josh coupable à l’issue d’un procès de huit jours.

« Au cours de l’année dernière, comme vous pouvez l’imaginer, il y a eu beaucoup de questions sans réponse dans nos esprits concernant Josh », lit-on dans la déclaration du couple, partagée sur leurs histoires Instagram. « Nous avons pu assister au procès pour entendre les preuves par nous-mêmes. » Joy et Austin ont déclaré qu’ils étaient « d’accord » avec le verdict et « remerciaient les hommes et les femmes qui travaillent sans relâche pour protéger les enfants et aider à prévenir le matériel pédopornographique ».

(Photo : Joy-Anna Duggar)

« Nos cœurs se brisent pour toutes les victimes du CSAM », a conclu le couple, ajoutant qu’ils « priaient » pour la femme de Josh, Anna Duggar, et leurs sept enfants – Mackynzie, 12 ans, Michael, 10 ans, Marcus, 8 ans, Meredith, 6 ans, Mason , 4 ans, Maryella, 2 ans et Madyson, 1 mois. L’ancien de 19 Kids and Counting devrait être condamné au début de 2022 et risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et jusqu’à 250 000 $ d’amende

Plusieurs autres membres de la famille Duggar se sont exprimés depuis l’annonce du verdict de culpabilité jeudi, notamment les sœurs de Josh, Jill Duggar Dillard, Jessa Duggar Seewald et Jinger Duggar Vuolo ainsi que leurs maris. Seewald a partagé vendredi sur les réseaux sociaux : « A partir du moment où nous avons appris cette affaire contre Josh, nous avons prié pour que Dieu fasse connaître la vérité, quelle qu’elle soit, et que les faits soient suivis où qu’ils mènent. Il a poursuivi que lui et sa femme étaient « attristés au-delà des mots sur les enfants exploités et maltraités dans le matériel d’abus sexuel d’enfants » et « reconnaissants pour notre système judiciaire dans sa punition de tels maux ».

Jill et Derick ont ​​également publié une déclaration jeudi, affirmant qu’ils avaient assisté au procès parce qu’on leur avait « tellement menti » qu’ils voulaient entendre les preuves par eux-mêmes. « Après avoir vu toutes les preuves telles qu’elles ont été présentées, nous pensons que le jury a rendu un verdict juste aujourd’hui, conforme à la vérité au-delà de tout doute raisonnable », ont-ils poursuivi, en partie. « Les actions de Josh se sont propagées bien au-delà de l’épicentre de l’infraction elle-même. Les enfants ont des cicatrices, mais sa famille souffre également des retombées de ses actions. »

Jinger, dans sa propre longue déclaration, a remis en question l’âme de son frère. « Nous sommes attristés pour les victimes d’horribles abus envers les enfants. Nous sommes également attristés pour la famille de Josh, sa femme et ses précieux enfants. Nous sommes attristés pour le déshonneur que cela a causé au nom du Christ », a-t-elle écrit, ajoutant : « Pour Josh, nous peur pour son âme. »