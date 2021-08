Joy-Anna Duggar lance une métamorphose blonde qui ne convient pas aux parents « comptes sur »

in

Lors de son voyage au Tennessee cette semaine, la star de Counting On Joy-Anna (Duggar) Forsyth a transformé ses cheveux, passant de brune à blonde. C’était la première fois que la jeune femme de 23 ans se colorait les cheveux. Les règles de la famille Duggar interdisent aux filles d’avoir les cheveux courts et non teints, bien que certaines des sœurs de Joy aient déjà eu des relookings capillaires dans le passé.

Samedi, Joy a partagé une vidéo filmée chez Mane & Co, un salon de Knoxville appartenant à Alex York. À la fin de la courte vidéo, Joy a montré sa nouvelle couleur de cheveux. “Nouveaux cheveux, pareil moi ! Première fois que je me colore les cheveux ! Qu’en pensez-vous tous ?” a-t-elle demandé à ses fans. “Ahhh… j’adore ça ! Tu es MAGNIFIQUE”, a écrit Carlin Bates, qui a rejoint Joy lors de son voyage au Tennessee, dans les commentaires. La cousine des Duggars, Amy King, aimait clairement aussi le look alors qu’elle postait un emoji aux yeux de cœur.

Le voyage de Joy dans le Volunteer State n’a pas été trop long, car elle était de retour à la maison avec son mari Austin Forsyth dimanche. “J’ai passé un si bon moment” avec Carlin, son mari Evan Stewart et sa fille Layla, a déclaré Joy dans une vidéo Instagram Story samedi. “Juste du bon temps entre filles. Beaucoup de plaisir. Parfait. Ce dont j’avais besoin”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis aussi prête à voir mes enfants et mon mari, qui est [a] super papa, les gardant pendant trois jours. J’ai hâte de rentrer à la maison.”

Joy et Austin se sont mariés en 2017. Ils sont les parents d’Evelyn, 11 mois, et de Gideon, 3 ans. Après son retour, Joy a partagé un selfie avec Forsyth dans leur voiture. “De retour où j’appartiens”, a-t-elle écrit. “Je suis tellement content que tu sois revenu sain et sauf”, a commenté Bates.

Avant le voyage de Joy, elle a partagé une collection de photos de famille, dont une qui la montrait en short de golf. Les filles Duggar devraient s’habiller modestement, donc ce choix de style n’a pas été ignoré par les fans. La publication était la première publication Instagram de Joy en un mois, après que le couple ait pris “le temps de se recentrer, de redéfinir les priorités et de passer du temps de qualité ensemble est si important!” Elle a déclaré que le couple avait passé du temps à l’extérieur, “prendre le soleil, faire de l’exercice, et nous avons travaillé sur un projet amusant sur lequel je vous rattraperai plus tard!” Elle a également remercié les fans qui les ont vérifiés pendant la pause Instagram de Joy.

Joy a joué dans Counting On de TLC, aux côtés de ses sœurs. L’émission a été annulée en juin après 11 saisons après que leur frère aîné Josh Duggar a été arrêté pour possession fédérale de pornographie juvénile fin avril. “Les récentes accusations portées contre Josh nous attristent profondément”, a écrit Joy dans une déclaration publiée sur son histoire Instagram en mai. “Nous n’avons pas voulu nous hâter de faire des déclarations tout en essayant de traiter nous-mêmes les nouvelles. Nous sommes particulièrement navrés par la réalité qu’il y a des enfants dans le monde qui sont maltraités et exploités. Nous demandons la prière pour toutes les personnes impliquées, et cela est notre prière continue pour que la vérité soit révélée.”