Joy-Anna Duggar soutient la condamnation de Josh pour pornographie juvénile

Les sœurs de Josh Duggar ne versent aucune larme sur sa récente condamnation.

Joy-Anna Duggar et son mari Austin Forsyth ont maintenant exprimé leur soutien à Josh, 33 ans, reconnu coupable d’avoir reçu et détenu du matériel d’abus sexuel d’enfants.

« Au cours de l’année dernière, comme vous pouvez l’imaginer, il y a eu beaucoup de questions sans réponse dans nos esprits concernant Josh », lit-on dans une déclaration commune du couple publiée dans leurs histoires Instagram. « Nous avons pu assister au procès pour entendre les preuves par nous-mêmes. »

« Nous sommes d’accord avec le verdict du système judiciaire et nous sommes reconnaissants envers les hommes et les femmes qui travaillent sans relâche pour protéger les enfants et aider à prévenir le matériel pédopornographique », ont-ils poursuivi. « Nos cœurs se brisent pour toutes les victimes du CSAM. »

Joy-Anna, 24 ans, et Austin, 28 ans, ont ajouté qu’ils « priaient pour Anna et ses enfants ».

La déclaration complète publiée par Joy-Anna Duggar et Austin Forsyth lundi.Joy-Anna Duggar/ Instagram

Les Forsyth suivent les traces de la sœur aînée Jinger Duggar et de sa déclaration cinglante à propos de Josh apportant le « déshonneur » qu’il a « apporté au nom du Christ ».

« Nous sommes reconnaissants à Dieu d’avoir exposé les actions de Josh et à un système juridique engagé à protéger les innocents et à punir les coupables dans cette affaire », a écrit la sœur de Duggar, 27 ans, sur les réseaux sociaux. « Nous sommes reconnaissants pour la justice. »

La famille Duggar photographiée ensemble en 2014 lors d’une visite à New York. . pour Extra

Josh a été arrêté en avril et a été reconnu coupable le 9 décembre d’un chef d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile. L’ancienne star de « 19 Kids and Counting » risque jusqu’à 20 ans de prison ainsi que des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Ce n’est pas non plus le premier démêlé de Josh avec la justice. En 2015, il a été accusé d’avoir agressé au moins cinq mineurs, dont deux de ses propres sœurs : Jill et Jessa.