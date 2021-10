Joy Behar de ‘The View’s: la NFL devrait embaucher Kaepernick comme ‘nettoyant du palais’ après le scandale Gruden

Les vues Joy Béhar croit que Colin Kaepernick devrait être réembauché par la NFL à la suite de l’entraîneur des Las Vegas Raiders Jon Grudendémission de.

Gruden a démissionné de son poste lundi après la fuite de ses courriels racistes, homophobes et misogynes. Dans l’épisode de mercredi de The View, l’hôte vétéran Behar a déclaré que Kaepernick se voir offrir un emploi par la NFL serait un geste de bonne foi.

Kaepernick s’est agenouillé lors de la saison 2016 de la NFL alors que « The Star-Spangled Banner » jouait pour sensibiliser les Noirs au fait d’être tués par la police. Le quart-arrière maintenant à la retraite pense que cette décision l’a fait exclure de la ligue.

Colin Kaepernick lors d’un entraînement privé de la NFL le 16 novembre 2019 à Riverdale, en Géorgie. (Photo de Carmen Mandato/.)

Kaepernick a poursuivi la NFL pour collusion qui, selon lui, l’aurait empêché de signer avec l’une des 32 équipes de la ligue; l’affaire a été réglée en février 2019. Behar a suggéré que les deux parties se réunissent à nouveau.

« S’ils veulent vraiment nettoyer leur acte, ils devraient embaucher Colin Kaepernick », a déclaré Behar. « Pourquoi est-il sans emploi alors que tout cela se passe ? »

« Parce qu’il a résisté au racisme » Ensoleillé Hostin répondu. « Il a défendu tout ce que je pense qu’ils voulaient garder caché et parce qu’il a défendu la culture même qui existe toujours dans la NFL. »

« Ne serait-ce pas un bon moyen pour eux de nettoyer le palais ? demanda Béhar.

Malgré le fait que Kaepernick n’a pas joué dans la ligue au cours des quatre dernières saisons, Hostin a partagé que l’athlète lui avait dit qu’il était toujours capable sur le terrain à 34 ans et qu’il était «prêt à emmener une autre équipe de football au Super Bowl aujourd’hui. . «

La controverse Gruden a éclaté après que le Wall Street Journal a rapporté que l’un de ses e-mails contenait une remarque raciste à propos du directeur exécutif de la NFL Players Association. DeMaurice Smith.

« Dumboriss Smith a des lèvres de la taille de pneus michellin », aurait écrit Gruden en 2011 alors qu’il était analyste ESPN.

Gruden a d’abord nié avoir des sentiments racistes avant la fuite d’e-mails plus offensants. Plus de 650 000 e-mails ont été examinés sur ordre du commissaire de la NFL Roger Goodell, que Gruden a également critiqué dans ses e-mails, dans le cadre d’une enquête de l’équipe de football de Washington sur une inconduite au travail.

Gruden a qualifié Goodell de « f—t » et de « p—y anti-football ignorant » et a fait référence au vice-président de l’époque. Joe Biden comme un « p-y nerveux et désemparé ». Il s’est en outre plaint que Goodell avait fait pression sur l’entraîneur des Rams Jeff Fisher rédiger « q—rs », en référence à Michel Sam, qui est sorti publiquement au cours de la saison 2014.

Il voulait aussi un tacle offensif Eric Smith, qui a également participé à l’agenouillement, d’être licencié. De plus, Gruden s’est prononcé contre l’embauche de femmes comme arbitres et a partagé des images de femmes seins nus avec Bruce Allen, alors président de l’équipe de football de Washington.

Gruden a rapidement annoncé sa démission après le lot de nouvelles révélations par courrier électronique.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders. J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Jon Gruden – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 12 octobre 2021

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders », a-t-il déclaré sur Twitter dans un communiqué publié par l’équipe. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit.

Kaepernick n’a fait aucune déclaration publique en réponse aux retombées de Gruden.

