Joy Behar met en garde les États-Unis sur la « pente glissante » vers Cuba à cause des lois sur la sécurité des élections ! 10z viral

Dans un moment de solidarité choquant, chacun des animateurs de The View a salué les manifestations qui ont éclaté à Cuba ce week-end, alors que les Cubains descendaient dans la rue pour se rassembler contre le régime oppressif de leur gouvernement communiste. Mais comme les réseaux l’ont fait ce matin, Joy Behar a tenté d’utiliser ces manifestations comme un moyen de frapper les républicains.

Après que la co-animatrice Ana Navarro ait fait l’éloge des manifestations historiques pour la liberté, la co-animatrice conservatrice Meghan McCain a été la seule hôte à dénoncer l’adhésion de la gauche au socialisme et au communisme. Elle a critiqué les éloges du sénateur démocrate Bernie Sanders pour les dictateurs tout en soulignant la préférence dangereuse et « stupide » de son parti pour le socialisme par rapport au capitalisme :

Quand vous avez des gens comme Bernie Sanders qui ont fait l’éloge de Fidel Castro et ont dit qu’il était, je cite, injuste de condamner un régime communiste, je serai intéressé de voir comment sera la réaction dans ce pays. Nous avons un parti au sein du parti démocrate où les démocrates blancs et libéraux définissent statistiquement leur parti 44% à 36% comme soutenant le socialisme sur le capitalisme tandis que les hispano-américains de ce pays soutiennent le capitalisme, 47% à 28%, et nous avons vu cet énorme changement avec soutien hispanique dans les cycles électoraux de 2020. Le président Trump a accru le soutien hispanique. Le parti républicain a augmenté le soutien hispanique au Sénat et au Congrès, et cela est dû en partie au fait que lorsque vous avez un parti comme un parti démocratique avec des gens comme Bernie Sanders qui le dirigent dans une faction du parti, louant des gens comme Fidel Castro, hispanique- Les Américains et les Cubano-Américains ont souvent fui des régimes comme celui-là et ne veulent pas que cela vienne ici.

Il sera donc intéressant de voir si les Cubains finissent actuellement par réussir à obtenir la liberté. Quelles seront les ramifications politiques dans ce pays, et c’est toujours pourquoi je pense que même un noyau de parler du socialisme ou du communisme de quelque manière que ce soit dans un endroit positif aux États-Unis d’Amérique est non seulement dangereux, mais c’est stupidement stupide, et je pense que nous voyons en temps réel les ramifications de cela.