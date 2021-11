Joy Behar panique : le verdict de Rittenhouse signifie que « n’importe quel cinglé peut venir me tirer dessus lors d’une manifestation ! »

Les hôtes amers de The View ont poursuivi lundi leur ignoble assassinat de caractère de l’adolescent de l’Illinois Kyle Rittenhouse, récemment acquitté. La co-animatrice d’ABC, Joy Behar, a doublé son mensonge pur et simple selon lequel Rittenhouse « est venu pour initier la violence » tandis que son ami Sunny Hostin a suggéré que l’adolescente blanche était un raciste qui accordait plus d’importance à la propriété qu’à la vie humaine.

Comme il s’agissait de la première émission après le verdict de vendredi, Joy Behar a déclaré que, parce que le tribunal avait statué en faveur de « Rottenhouse », cela « ouvrait la boîte de Pandore à tous les fous ».

Elle a perpétué la peur de la gauche selon laquelle des adolescents armés allaient cibler des manifestants libéraux innocents :

«Je ne peux pas aller protester sans craindre qu’un cinglé ait une arme à feu, franchisse la frontière de l’État et vienne me tirer dessus. C’est le problème. C’est de ça que je dois m’inquiéter ! elle a hurlé sous les applaudissements du public.

Hostin craignait la même chose : «Je pense que les gens vont maintenant penser que quelqu’un peut légalement venir manifester et me tuer sous le couvert de la loi ! »

Après que la co-animatrice Sara Haines ait un peu reculé, affirmant que selon la loi du Wisconsin, Rittenhouse avait un cas évident de légitime défense, Behar a menti : «Sauf qu’il est venu là-bas pour initier la violence !«

Comme de nombreux médias l’ont fait vendredi, les animateurs ont ensuite tenté de plaider cette affaire sur le racisme. Sunny Hostin résume systématiquement tout à la course, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait fait de même ici.

Behar l’a même gentiment mise en place en lui demandant : « Sunny, s’il était noir, serait-il libre maintenant ? »

« Non. Il ne serait plus en vie maintenant », a déclaré Hostin d’un air suffisant alors que le public applaudissait étrangement pour cette déclaration qui divise.

Elle a également qualifié Rittenhouse de raciste qui se souciait moins des gens que de la propriété.

« Il y a une autre notion qui ne concerne pas la race. Pas à propos de la race, nous devons toujours nous rappeler qu’il a répondu à une protestation contre l’injustice raciale, donc cela en fait partie et au lieu de vous le savez, il a protesté qu’il était là pour protéger la propriété car la propriété est plus importante que la vie », s’écria-t-elle, comme le public était d’accord.

Mais comme l’a noté dimanche le rédacteur en chef adjoint de NewsBusters, Nick Fondacaro, les médias ignorent une décision en Floride qui va à l’encontre de cette notion :

[O]Le même jour, Rittenhouse a été déclaré non coupable, tout comme Andrew Coffee IV, un homme noir de Floride. Dans ce cas, Coffee a tiré sur les députés du shérif lors d’un raid du SWAT à son domicile où il dormait lorsque les députés se sont annoncés et ont arrêté son père. Lorsqu’ils ont percé la fenêtre de sa chambre, Coffee a commencé à tirer pour se défendre et sa petite amie a été tuée par des députés dans un échange de tirs. Il a plaidé la légitime défense et le jury l’a déclaré non coupable.

Tout en assassinant le personnage de Rittenhouse, les hôtes ont tenté d’assainir la réputation des deux hommes qu’il a tués : Joseph Rosenbaum, l’agresseur d’enfants condamné qui a pourchassé et menacé Rittenhouse en criant des épithètes raciales, et Anthony Huber, qui l’a frappé avec une planche à roulettes, a attrapé le personnage de Rittenhouse arme à feu et a également eu un passé violent (cliquez sur « développer ») :

HOSTIN : Il a perdu son fils. Une autre famille a perdu son fils. Ce que nous voyons également dans cette affaire, c’est beaucoup d’assassinats de personnage de victime que nous voyons souvent dans la communauté noire et j’en ai été surpris, car Rittenhouse ne connaissait pas les antécédents de ces gars, il ne savait pas une peut avoir agressé un enfant ou un autre avait des problèmes mentaux, il ne savait rien de tout cela, tout ce qu’il savait, c’est que quelqu’un était de l’autre côté de l’AR-15 et nous devons garder cela à l’esprit.

Hostin a également excusé les émeutiers de Kenosha comme « la voix de l’inaudible » :

Lundi, il y a eu des manifestations. Et il y avait un très petit groupe, ils disent qu’environ un pour cent de la foule a commencé à brûler des bâtiments, oui, cela ne fait aucun doute et a commencé à saccager certains bâtiments. Martin Luther King a dit qu’une émeute est la voix de l’inaudible, et c’est ce que nous avons vu…

Lactaid parraine The View, contactez-les à la page de riposte des conservateurs liée.

Lisez une transcription partielle ci-dessous :

La vue d’ABC

22/11/21

11 h 03, heure de l’Est

KYLE RITTENHOUSE : Je ne suis pas raciste. J’ai soutenu le mouvement BLM. Je soutiens les manifestations pacifiques.

JOY BEHAR : Alors pourquoi est-il allé là-bas avec une arme à feu ? [applause] [scoffs] Désolé.

BEHAR : je c’est la question. Si vous le soutenez, pourquoi êtes-vous allé là-bas avec une arme à feu ? [ Applause ] C’est effrayant, tout est effrayant.

Je vais lire une citation de Cornell William Brooks, ancien président-directeur général de la NAACP. Il a dit que ce que l’affaire dit légalement peut être bon pour Rittenhouse, il l’a appelé Rottenhouse, j’ai presque lu Rottenhouse, [laughter] ce qu’il dit est culturellement dangereux avec la violence radicalisée. « Cela va avoir de graves répercussions à mon avis. Nous pouvons parler de la légalité de cela et de tout le reste, pour moi je ne peux pas aller protester sans craindre qu’un cinglé va avoir une arme à feu, traverser la frontière de l’État et venir me tirer dessus. C’est le problème. C’est de cela que je dois m’inquiéter. [ Applause ] Je viens de la génération où nous avons protesté contre la guerre du Vietnam et

tout ça, je crois aux protestations. J’y crois vraiment. Vous devez être là et vous devez dire ce que vous pensez parce que les gens au gouvernement ne vous écoutent pas toujours. Et c’est donc ma crainte maintenant, qu’il ait ouvert la boîte de Pandore pour des fous là-bas.

(….)

11 h 07, heure de l’Est

SARA HAINES : Toutes ces choses peuvent être vraies en même temps. Il n’aurait pas dû être là, ne pas s’armer.

JOY BEHAR : Sunny, s’il était noir, serait-il libre maintenant ?

SUNNY HOSTIN: Non. Il ne serait plus en vie maintenant. [audience CHEERS]

Écoutez, je ne – je ne – je ne suis pas d’accord, c’était un cas de légitime défense, je pense que lorsque vous allez certainement dans un endroit avec une arme de style AR-15 et que vous tirez sur quelqu’un et vous fuyez cette fusillade et les gens vous poursuivent parce qu’ils pensent que vous êtes un tireur actif, je ne sais pas si c’est un cas d’autodéfense coupé et sec quant à la deuxième personne et la troisième personne.[applause] Mais tout cela étant dit, quelque chose que j’ai dit lors de l’émission la semaine dernière était que cela indique, je pense, où nous en sommes en tant que pays, n’est-ce pas ?. C’est en quelque sorte un indicateur de notre position en tant que pays. Vous avez des gens qui auront maintenant peur d’exercer leur droit constitutionnel de manifester. Tant de gens sont très favorables à ce jeune homme, Kyle Rittenhouse en tant que héros du deuxième amendement, en tant que héros de l’autodéfense, et Je pense que les gens vont maintenant penser que quelqu’un peut légalement venir manifester et me tuer sous le couvert de la loi.

(….)

11h09, heure de l’Est

SUNNY HOSTIN : Lundi, il y a eu des manifestations. Et il y avait un très petit groupe, ils disent qu’environ un pour cent de la foule a commencé à brûler des bâtiments, oui, cela ne fait aucun doute et a commencé à saccager certains bâtiments. Martin Luther King a dit qu’une émeute est la voix de l’inaudible, et c’est ce que nous avons vu. Mardi, lorsque cela s’est produit, deux jours seulement après la fusillade, les manifestants ont été parqués par la police et ils ont reçu des balles et des gaz lacrymogènes avec des plombs et bien sûr des gaz lacrymogènes.

HAINES: Kyle Rittenhouse était-il en dehors de cela?

(….)

11h16, heure de l’Est

WHOOPI GOLDBERG : Laissez-moi vous montrer ce qui m’a pris, la chose dont personne ne parlait vraiment, le père d’Anthony Huber l’un des jeunes hommes abattus par Kyle Rittenhouse, met les choses en perspective pour moi et sur CNN.

[plays CNN clip]

GOLDBERG : Et maintenant, il – il ne faisait rien. Il essayait – il a vu un tireur actif. Il a vu quelqu’un se faire tirer dessus, il pensait qu’il faisait ce qu’il fallait.

HOSTIN: C’est vrai.

GOLDBERG : Et donc, même – même toutes les excuses du monde ne changent pas le fait que trois personnes se soient fait tirer dessus. Deux personnes ont été assassinées. Pour moi, c’est assassiné. Je suis désolé. Je n’oublierai jamais cet homme –

HOSTIN : Il a perdu son fils. Une autre famille a perdu son fils. Ce que nous voyons également dans cette affaire, c’est beaucoup d’assassinats de personnage de victime que nous voyons souvent dans la communauté noire et j’en ai été surpris, car Rittenhouse ne connaissait pas les antécédents de ces gars, il ne savait pas une peut avoir agressé un enfant ou un autre avait des problèmes mentaux, il ne savait rien de tout cela, tout ce qu’il savait, c’est que quelqu’un était de l’autre côté de l’AR-15 et nous devons garder cela à l’esprit.

BEHAR : Clarifier qui a agressé l’enfant

HOSTIN : Rosenbaum.

BEHAR: Ce n’était pas un gars qui était là pour protester pour Black Lives Matter.

HOSTIN: Nous ne pensons pas que ce soit le cas.

HOSTIN: Il y a une autre notion qui ne concerne pas la race. Pas à propos de race, nous devons toujours nous rappeler qu’il a répondu à une protestation contre l’injustice raciale, donc cela en fait partie et au lieu de vous savez, [applause] protestant qu’il était là pour protéger la propriété car la propriété est plus importante que la vie.