Joy Denalane sort un nouveau single et une nouvelle vidéo, ‘Forever’

La reine allemande de la soul chez Motown Records Joie Denalane a dévoilé son nouveau single et vidéo, “Forever”. Le morceau est maintenant disponible via Motown Records. Le morceau est tiré de la prochaine édition de luxe du célèbre album soul de Joy, Let Yourself Be Loved. La nouvelle version arrive le 3 septembre.

« La chanson était tout un défi », dit Joy. « La mélodie et l’arrangement ont moins ma signature que la plupart des chansons de l’album. Je voulais délibérément écrire quelque chose que théoriquement d’autres artistes pourraient aussi chanter. Quelque chose de classique.

Dès la première note, « Forever » sonne comme s’il avait été produit en 1967 dans les légendaires studios d’enregistrement Motown Hitsville à Detroit – et pas près de cinquante ans plus tard à New York et Munich. Les chœurs, la basse emblématique, les sons de flûte : chaque centimètre de la chanson trahit cette vivacité de la vieille école. “Forever” est le deuxième titre bonus à sortir de l’édition de luxe de Let Yourself Be Loved.

Let Yourself Be Loved est à la fois affirmation de soi, généalogie et hommage aux grands classiques du genre. Un tour de force musical dans lequel Denalane rassemble avec assurance tous les fils de son travail précédent. Néanmoins, elle ne s’intéresse pas aux simulations vintage d’anciens enregistrements soul. Elle est motivée en montrant son identité musicale. L’album comprend ses singles “I Believe (Feat. BJ The Chicago Kid)”, “I Gotta Know” et “Top Of My Love”. Récemment, Joy a interprété son morceau “Be Here In The Morning (Feat. CS Armstrong)” sur COLORS.

Let Yourself Be Loved est sorti pour la première fois sur Motown à l’été 2020, lorsqu’il a atteint la 5e place des charts allemands et a atteint plus de 10 millions de streams. Denalane a fait ses débuts via Sony avec Mamani, qui se vendait de l’or en 2002. En 2006, le suivi Born & Raised a présenté des invités spéciaux Lupe Fiasco, Raekwon et Governor, et est allé au n ° 2 en Allemagne.

