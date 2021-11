Joy Huerta et Diana Atri font leurs débuts dans l’univers des podcasts

« Lorsque Diane et j’ai rencontré, je me souviens que dès la première fois nous étions accrochés à des discussions super profondes et tout était comme autour de l’éducation que nous avions reçue, des choses qui ont été données à nos parents, qui leur ont été données par nos grands-parents , arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents », a-t-il rappelé Joie.

potager admet que tous deux ont convenu que personne ne s’était arrêté pour dire qu’il était nécessaire de ne pas continuer à diffuser ces enseignements qui ne sont pas justes, car ils ne sont pas inclusifs ou continuent de promouvoir un machisme aussi répréhensible, c’est pourquoi, aux côtés d’autres voix fortes, ils invitent aujourd’hui tout le monde à désapprendre.

« Au moment où nous devenons mamans parce que nous ne sommes plus spectatrices, c’est déjà ainsi que nous brisons ce cycle et d’où nous désapprenons à enseigner d’un endroit plus conscient. Ce n’est pas un podcast de maternité, c’est un podcast qui parle de comment nous peut dans la vie essayer d’être de meilleures personnes « , a-t-il ajouté Joie.

potager accepté que ce qui a été appris dans d’autres générations n’est pas que cela vient de « personnes sans cœur et malheureuses », mais du manque d’éducation et d’une autre vision de voir les choses, donc, à côté de Atri, aujourd’hui, ils promettent de montrer cette autre partie qui génère une inclusion de l’amour, pour surmonter l’ignorance.

C’est pourquoi ils ont choisi d’appeler leur podcast Unlearning, a-t-il partagé Diane: « Il faut désapprendre tout ce qu’on t’a éduqué pour enlever les préjugés, enlever le pointage, juger, tout ce qu’il est super important de désapprendre pour apprendre d’un autre endroit.

« Et encore plus en tant que mères, si nous voulons enseigner à nos enfants dans un endroit sain, je pense qu’il est très important pour nous de désapprendre beaucoup de ces choses que nous avons éduquées », a-t-elle ajouté. Diane, qui a partagé qu’avec cette plateforme, ils voulaient s’ouvrir un peu plus pour raconter leur histoire d’un côté plus personnel.