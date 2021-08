Joy Oladokun lance la performance ‘NPR Tiny Desk (At Home)’

in

Joie Oladokun a sorti sa série NPR Music “Tiny Desk (Home) Concert” interprétant quatre chansons de son premier album acclamé par une major, pour défendre mon propre bonheur: « si vous avez un problème », « prendre la chaleur », « je vois l’Amérique » et « dimanche. »

À propos de la performance, NPR Music fait l’éloge de « l’écriture de chansons d’Oladokun est brutalement honnête, mais invitante, car elle aborde sans crainte des sujets difficiles » et poursuit : « bien que le thème soit lourd, la livraison est édifiante, démontrant une fois de plus comment le regard pénétrant d’Oladokun dans le la psyché humaine donne de belles histoires malgré la douleur qui l’a sûrement inspirée.

La performance s’ajoute à une année charnière pour Oladokun, dont le nouvel album de luxe, pour défendre mon propre bonheur (complet), est sorti le mois dernier via Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records. L’édition spéciale étendue comprend les 14 pistes de la défense de mon propre bonheur, ainsi que les dix chansons supplémentaires de son album auto-édité en 2020, pour la défense de mon propre bonheur (les débuts), et une nouvelle piste, “Judas, ” dont Billboard fait l’éloge, “Comme d’habitude avec l’auteur-compositeur-interprète en plein essor, c’est une belle chanson qui vous y fera penser pour le reste de la journée.”

Oladokun a été occupé avec la presse ces derniers temps. Pour célébrer la nouvelle musique, Oladokun a participé à l’émission “All Things Considered” de NPR le 9 juillet et s’est entretenu avec l’animateur Ari Shapiro. Elle a également récemment fait ses débuts dans The Late Show avec Stephen Colbert interprétant “dimanche” du tout nouveau National Museum of African American Music de Nashville.

Avec la nouvelle musique, Oladokun continue de tracer son propre chemin, partageant la perspective unique qu’elle a acquise en vivant dans le monde d’aujourd’hui en tant que femme noire, queer et enfant de la première génération d’immigrants nigérians. Née en Arizona et vivant maintenant à Nashville, son exploration musicale a commencé à l’âge de dix ans lorsqu’elle a été inspirée à apprendre la guitare après avoir vu une vidéo de Tracy Chapman, la première fois qu’elle voyait une femme noire jouer de l’instrument.

Acheter ou diffuser en streaming pour défendre mon propre bonheur (complet).