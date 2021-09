Joy Oladokun partage une couverture soul du classique “Who Are You” de Who

Joy Oladokun, auteure-compositrice-interprète de Rising Nashville, s’attaque à la chanson titre L’album classique des Who de 1978 pour la bande-annonce officielle de la nouvelle série télévisée CSI : Vegas.

Oladokun s’approprie complètement le morceau et le couche dans un paysage sonore moderne tout en gardant intact le sentiment graveleux de l’original.

Après que CBS Marketing ait contacté, Oladokun a personnellement produit, arrangé, chanté et enregistré la couverture pour la bande originale de la bande-annonce officielle de CSI: Vegas. La nouvelle série sera diffusée le mercredi 6 octobre 2021 (de 10 h 00 à 23 h 00, HE/PT) sur le réseau de télévision CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur l’application CBS et Paramount +.

Ce fut une année record pour l’artiste nigériane-américaine, qui a sorti son premier label, pour défendre mon propre bonheur, acclamé par la critique en juin dernier.

Après la sortie de l’album, Oladokun a sorti un édition spéciale étendue qui comprenait 10 chansons supplémentaires de son album auto-publié en 2020, pour défendre mon propre bonheur (les débuts), et un nouveau morceau, “Judas”.

Oladokun lui a également fait Concert du petit bureau (à domicile) de NPR débuts avec une performance captivante, ainsi que des apparitions dans The Late Show avec Stephen Colbert et a interprété sa chanson “dimanche” au tout nouveau National Museum of African American Music de Nashville

Ce n’est pas la première fois que la musique d’Oladokun attire l’attention nationale grâce à une synchronisation TV clé. Sa chanson « Breathe again » est apparue dans l’émission à succès de NBC This Is Us, propulsant le morceau à la troisième place du Top 200 américain de Shazam tout en se classant dans le monde entier.

Le nouvel album trouve Oladokun en train de tracer son propre chemin, partageant la perspective unique qu’elle a acquise en vivant dans le monde d’aujourd’hui en tant que femme noire, queer et enfant de la première génération d’immigrants nigérians. Née en Arizona et vivant maintenant à Nashville, son exploration musicale a commencé à l’âge de 10 ans lorsqu’elle a été inspirée par l’apprentissage de la guitare après avoir vu une vidéo de Tracy Chapman, la première fois qu’elle voyait une femme noire jouer de l’instrument.

Poursuivant son année d’évasion, Oladokun sera en tournée tout au long de l’automne, notamment au Newport Folk Festival, à Bonnaroo et à Austin City Limits, ainsi que plusieurs dates en soutien à Jason Isbell et à l’Unité 400 et à Dermot Kennedy. Voir ci-dessous pour l’itinéraire complet.

Diffusez ou achetez pour défendre mon propre bonheur.

Dates de la tournée de Joy Oladokun 2021

2 septembre—Manchester, TN—Festival de musique et d’arts de Bonnaroo

8 septembre—Park City, UT—Park City Song Summit 2021

11 septembre—Pelham, AL—Amphithéâtre Oak Mountain+

24 septembre—New York, NY—Rooftop at Pier 17+

25 septembre—New York, NY—Rooftop at Pier 17+

26 septembre—Richmond, VA—Virginia Credit Union Live at Richmond Raceway+

1er octobre—Austin, TX—Austin City Limits Music Festival

24 octobre—Atlanta, GA—Shaky Knees Music Festival

28 octobre—Grand Rapids, MI—Auditorium CFAC à l’Université Calvin

*avec Dermot Kennedy

+avec Jason Isbell et l’Unité 400