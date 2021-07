Joy Oladokun publie “À la défense de mon propre bonheur (complet)”

Joy Oladokun nouvel album de luxe, à la défense de mon propre bonheur (complet), sort aujourd’hui via Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records.

L’édition spéciale étendue comprend les 14 morceaux de ses débuts en major, pour défendre mon propre bonheur, ainsi que les dix chansons supplémentaires de son album auto-publié en 2020, pour défendre mon propre bonheur (les débuts), et un nouveau morceau, “Judas”.

Pour célébrer la nouvelle musique, Oladokun sera présentée sur “All Things Considered” de NPR cet après-midi (vendredi 9 juillet) en parlant avec l’hôte Ari Shapiro, et a récemment fait ses débuts sur The Late Show avec Stephen Colbert interprétant “dimanche” du nouveau Nashville a ouvert le Musée national de la musique afro-américaine.

Sorti le mois dernier via Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records, pour défendre mon propre bonheur, Oladokun trace son propre chemin, partageant la perspective unique qu’elle a acquise en vivant dans le monde d’aujourd’hui en tant que femme noire, queer et enfant de première génération nigérian les immigrants. Née en Arizona et vivant maintenant à Nashville, son exploration musicale a commencé à l’âge de dix ans lorsqu’elle a été inspirée à apprendre la guitare après avoir vu une vidéo de Tracy Chapman, la première fois qu’elle voyait une femme noire jouer de l’instrument.

Récemment nommé l’un des “Meilleurs albums de 2021 à ce jour” par Rolling Stone et Variety, et l’un des “Meilleurs albums d’artistes LGBTQ de 2021 à ce jour” de Billboard, pour défendre mon propre bonheur, propose des collaborations spéciales avec Maren Morris (« Homme plus grand »), Jensen McRae (« vous souhaite le meilleur ») et Penny & Sparrow (« le paradis d’ici »).

Acheter ou diffuser en streaming pour défendre mon propre bonheur (complet).

pour défendre mon propre bonheur (complet) Tracklist :

1. Jordanie

2. fumer

3. si vous avez un problème

4. je vois l’Amérique

5. Le paradis d’ici (feat. Penny & Sparrow)

6. jeunes jours

7. dimanche

8. mauvais sang

9. perdu

10. vers qui me tourner ?

11. désolé n’est pas assez bien

12. prendre la chaleur

13. quelqu’un que j’étais

14. brique par brique

15. peu accueillant

16. Bigger Man (feat. Maren Morris)

17. miséricorde (feat. Tim Gent)

18. que ce soit moi

19. Judas

20. puissant mourir jeune

21. respire

22. trop haut

23. regarde vers le haut

24. Je te souhaite le meilleur (feat. Jensen McRae)