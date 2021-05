Joy Oladokun taquine ses débuts dans la République, “ en défense de mon propre bonheur ”

Chanteur, auteur-compositeur et musicien émergent Joy Oladokun sortira son premier album très attendu sur un label majeur, pour défendre mon propre bonheur, le vendredi 4 juin prochain via Amigo Records / Verve Forecast / Republic Records.

Pour défendre mon propre bonheur, Oladokun offre un style enchanteur, partageant la perspective unique qu’elle a acquise en vivant dans le monde d’aujourd’hui en tant que femme noire et queer et enfant de première génération d’immigrants nigérians. Née en Arizona et vivant maintenant à Nashville, son exploration musicale a commencé à l’âge de dix ans lorsqu’elle a été inspirée pour apprendre la guitare après avoir vu une vidéo de Tracy Chapman – la première fois qu’elle voyait une femme noire jouer de l’instrument.

Le nouveau disque s’appuie sur la percée d’Oladokun début 2021 et comprend 14 chansons dont «dimanche» et «respire à nouveau», ainsi que des chansons récemment dévoilées, «désolé n’est pas assez bien», «jordan», «je vous souhaite le meilleur» mettant en vedette Jensen McRae et «Bigger Man», écrit et interprété avec Maren Morris. De la collaboration, Éloge des panneaux d’affichage, “Le nouveau single magnifique voit les deux artistes dépouillés jusqu’à leur cœur émotionnel… étourdissant,” tandis que Un auteur-compositeur américain déclare, «… L’auteure-compositrice-interprète montante fait ses preuves en tant que maître conteuse» et Le Tennessean salue, «Tout musicien de Nashville digne de ce nom devrait se pincer pour travailler avec Oladokun, parmi les talents les plus excitants que cette ville ait connus depuis des années.»

Pour célébrer la nouvelle musique, Oladokun présentera un spectacle spécial complet au 3e & Lindsley de Nashville le dimanche 20 juin et continuera à tourner tout au long de l’année, y compris des performances à Lollapalooza, Bonnaroo et Austin City Limits ainsi que plusieurs dates soutenant Jason Isbell et le 400 Unit.

Précommandez Joy Oladokun’s pour défendre mon propre bonheur.

pour la défense de mon propre bonheur Tracklist:

1. quelqu’un que j’étais

2. dimanche

3. désolé n’est pas assez bien

4. Je vois l’Amérique

5. vous souhaite le meilleur (feat. Jensen McRae)

6. que ce soit moi

7. Bigger Man (avec Maren Morris)

8. si vous avez un problème

9. puissant mourir jeune

10. respirer à nouveau

11. Le paradis d’ici (feat. Penny & Sparrow)

12. rechercher

13. prendre la chaleur

14. Jordanie