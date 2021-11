Joy Reid de MSNBC a qualifié la question de l’éducation de « code » pour les parents blancs qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent la race lors de sa couverture des élections au poste de gouverneur de Virginie mardi.

Citant les sondages à la sortie des urnes, Reid a noté que bien que le coronavirus ait pris en compte les problèmes les plus importants pour les électeurs de Virginie lors de cette élection, l’éducation était bien classée. Reid a utilisé des guillemets aériens pour prononcer le mot éducation.

JOUR DES ÉLECTIONS : VIRGINIA ET LE NEW JERSEY OUVERT DANS LA COURSE DU GOUVERNEUR VU COMME RÉFÉRENDUM SUR BIDEN : EN DIRECT

Elle l’a appelé « code pour les parents blancs qui n’aiment pas l’idée d’enseigner la race ».

Aimee Allison (L), fondatrice et présidente de l’organisation She the People, donne le coup d’envoi du forum présidentiel She the People avec l’analyste politique Joy Reid à Houston, Texas, États-Unis, le 24 avril 2019. REUTERS/Loren Elliott (REUTERS/Loren Elliott)

« Malheureusement, la race n’est que l’outil le plus palpable de la boîte à outils, qui appartenait au Parti démocrate à l’époque, quand il y avait des Dixiecrats », a-t-elle poursuivi. « Et maintenant, le Parti républicain est tout simplement puissant. »

Les électeurs de Virginie ont déclaré à des réseaux comme CNN et MSNBC que la question de l’école était une des principales forces motrices pour qu’ils votent pour le républicain Glenn Youngkin. Youngkin s’est rangé du côté des parents préoccupés par les programmes progressistes de leurs conseils scolaires, qui comprenaient du matériel de lecture graphique et les caractéristiques de la théorie critique de la race.

LES MÉDIAS LIBÉRAUX MENT « BRASENLY » LORSQUE LE CRT N’EST PAS ENSEIGNÉ DANS LES ÉCOLES DE VIRGINIE : NEWSBUSTERS

McAuliffe n’a rien laissé à l’imagination lorsqu’il a déclaré aux électeurs lors de son débat contre Youngkin : « Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils devraient enseigner. Ce commentaire, a déclaré un électeur à MSNBC, « nuisait » aux chances du démocrate.

Le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin, à droite, s’adresse à ses partisans alors que le candidat au poste de lieutenant-gouverneur Winsome Sears, à gauche, écoute lors d’un rassemblement à Fredericksburg, en Virginie, le samedi 30 octobre 2021. Youngkin affrontera l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe dans les élections de novembre. (Photo AP/Steve Helber)

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La collègue de Reid, Nicolle Wallace, a déclaré mardi que le CRT « n’est pas réel » alors qu’elle pleurait son effet sur les électeurs.

« Il a adoré à l’autel de Donald Trump… il n’a pas vraiment mis beaucoup de distance entre lui et Donald Trump sur le grand mensonge ou l’insurrection meurtrière », a déclaré Wallace à propos de Youngkin. « Donc, je pense que la vraie chose inquiétante, c’est que la théorie critique de la race, qui n’est pas réelle, a transformé les banlieues de 15 points en républicain approuvé par Trump-insurrection. »

Les électeurs attendent leurs bulletins de vote à l’école secondaire George Marshall le jour des élections à Falls Church, en Virginie, le 2 novembre 2021. – Avec les yeux de l’Amérique, les Virginiens ont voté mardi alors que l’État choisit son prochain gouverneur dans une marge de – erreur escarmouche considérée comme le premier test majeur de la marque politique du président Joe Biden. (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / .) (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .) (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .)

Plusieurs autres partisans du CRT ont suggéré que la théorie n’est pas dans les écoles. Mais l’expression « Critical Race Theory » apparaît sur le site Web du ministère de l’Éducation de l’État, et des rapports ont révélé que le ministère de l’Éducation de Virginie avait recommandé un livre intitulé « Nous voulons faire plus que survivre : l’enseignement abolitionniste et la poursuite de la liberté éducative, » en mars 2020 qui a dit aux enseignants qu’ils » doivent adopter des théories telles que la théorie critique de la race « .