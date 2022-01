Les gros titres des médias le 5 janvier

Dans les médias d’aujourd’hui, un producteur quitte le diffuseur public canadien en raison de son » agenda politique radical « , Jen Psaki nie que la Maison Blanche a » perdu le contrôle » de COVID, et un présentateur de MSNBC dit que sa famille s’est vu refuser l’entrée dans un restaurant de New York parce que son 4 -une fille de 1 an n’était pas vaccinée.

L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a suggéré que les républicains avaient une profonde « haine » pour le président Biden pour ses liens avec le premier président noir des États-Unis.

Avant le discours de Biden commémorant le premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill, Reid a exprimé sa préoccupation quant à « s’il peut réellement changer » ce qu’elle pense être la menace continue pour la démocratie.

JOY REID DIT QUE L’ACQUITTAGE DE KYLE RITTENHOUSE RETOURNE AUX « SLAVE CATCHERS », LES MILITANTS DU BLM DEVRAIENT AVOIR « PEUR »

« Parce qu’incroyablement, il est devenu pour les républicains autant une sorte de figure de la haine, un objet de haine, que le président Obama l’était. Vous savez, le président noir. Comme, il était son vice-président, peut-être que cela en fait partie. Je Je ne sais pas ce que c’est », a déclaré Reid à un panel mercredi.

NEW YORK, NEW YORK – 19 MAI : Dans cette capture d’écran, Joy Reid s’exprime lors de la 33e édition des Gloria Awards : A Salute to Women of Vision – ÉVÉNEMENT VIRTUEL le 19 mai 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/. Mme Foundation for Women) ((Photo de Theo Wargo/. Mme Foundation for Women))

« Mais c’est comme la norme la plus répandue, le noyau démocrate de tous les temps. C’est un démocrate modéré, vous savez, une sorte de démocrate ordinaire. Il n’a rien de scandaleux, mais ils l’ont présenté comme une sorte de personnage démoniaque », a ajouté Reid.

ELON MUSK RETIRE LE FEU À JOY REID DE MSNBC POUR AVOIR FRAPPE À WARREN DIGS, L’APPELLE UN « LOBBYISTE POUR SEN KAREN »

L’animateur de « ReidOut » a ensuite demandé à Claire McCaskill, contributrice de MSNBC, s’il y avait un moyen pour Biden de « faire en sorte que les gens de cette secte républicaine l’écoutent même ».

Le président américain Barack Obama sourit aux côtés du vice-président Joe Biden avant de signer la législation sur la réforme de l’assurance-maladie lors d’une cérémonie dans l’East Room de la Maison Blanche à Washington le 23 mars 2010. Obama a promulgué sa réforme historique des soins de santé, promulguant la plus radicale législation sociale dans des décennies qui assurera une couverture pour presque tous les Américains. . PHOTO / Saul LOEB (Crédit photo à lire SAUL LOEB/. via .)

L’ancien sénateur démocrate a répondu en disant qu' »il est très difficile » de convaincre les partisans de Trump que l’ancien président a légitimement perdu l’élection présidentielle de 2020, le déclarant « le dirigeant le plus dangereux que notre pays ait eu ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il ne se soucie pas d’être ambitieux ou d’avoir de l’intégrité. Il se soucie juste de jouer avec les griefs des gens. Et c’est ainsi que les méchants obtiennent le pouvoir et le gardent », a déclaré McCaskill à Reid. « Et tous ces gens à qui j’ai parlé, beaucoup d’entre eux ressentent des griefs… Ils sont frustrés et Donald Trump a souligné ce grief et continue à ce jour et jusqu’à ce que nous ayons un chef du Parti républicain qui soit prêt à tenir tête à ce mal, nous allons continuer à être au bord de quelque chose de très dangereux pour ce pays. »