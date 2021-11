Joy Reid discute de l’influence des « larmes blanches » sur le procès de Rittenhouse

Hôte MSNBC Joy Reid a réagi jeudi au procès du tireur de Kenosha Kyle Rittenhouse en mettant en évidence un parallèle entre son procès réussi et celui du juge de la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh; en particulier, la présence de « larmes blanches mâles ».

« Ce procès de Kyle Rittenhouse. Cela a rappelé à beaucoup de gens quelque chose… Je ne me souviens pas de quoi il s’agissait », a commencé l’animateur de « The ReidOut » dans une vidéo publiée sur TikTok jeudi.

« Oh, l’audience de Brett Kavanaugh, au cours de laquelle Brett Kavanaugh, qui avait été accusé par un ami du lycée d’avoir commis des abus sexuels sur elle, a pleuré tout au long des audiences pour en faire un membre permanent et juge associé de la Cour suprême des États-Unis, » Reid a continué.

« Ses larmes se sont avérées plus puissantes que les larmes de Christine Blasey Ford, qui étaient les larmes d’une victime présumée », a-t-elle ajouté.

Reid a ensuite déclaré que Rittenhouse et Kavanaugh sont des « Karens », le terme péjoratif pour « une femme blanche d’âge moyen odieuse, en colère, autorisée et souvent raciste qui utilise son privilège pour obtenir ce qu’elle veut ou contrôle le comportement des autres », selon le dictionnaire. .com.

« En Amérique, il y a une chose à propos de l’autodéfense blanche et des larmes blanches, en particulier les larmes blanches masculines. Des larmes vraiment blanches en général, parce que c’est ce que sont les Karens, non ? Ils sont sortis et dès qu’ils se font prendre, c’est un travail hydraulique extrême », a déclaré l’hôte.

NEW YORK, NEW YORK – 19 MAI : dans cette capture d’écran, Joy Reid s’exprime lors de la 33e édition des Gloria Awards : A Salute to Women of Vision – ÉVÉNEMENT VIRTUEL le 19 mai 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/. Fondation Mme pour les femmes)

« Les hommes blancs peuvent aussi s’en sortir », a-t-elle poursuivi. «Et cela a le même effet, même si la droite essaie de politiser l’idée que la masculinité est volée aux hommes américains par le multiculturalisme et le réveil. Ils veulent toujours pouvoir avoir leurs larmes.

Rittenhouse, un adolescent de l’Illinois, a tué par balle deux personnes en août 2020 Jacob Blake manifestation à Kenosha, Wisconsin. Les manifestations ont commencé après que Blake, un homme noir non armé, a reçu une balle dans le dos par un policier de Kenosha, Wisconsin. Blake est maintenant paralysé de la taille aux pieds. Rittenhouse a été accusé d’homicide, de tentative d’homicide et de mise en danger imprudente de la sécurité.

Le jeune de 18 ans a été acquitté de toutes les accusations vendredi après avoir plaidé la légitime défense dans la fusillade mortelle qui est devenue un point d’éclair dans le débat national sur les armes à feu, l’autodéfense et l’injustice raciale.

Dans l’affaire Rittenhouse, le 13e juré était le juge. – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid (@JoyAnnReid) 19 novembre 2021

Kavanaugh a été critiqué en 2018 après avoir été accusé d’agression sexuelle présumée contre Blasey Ford et plusieurs autres femmes, mais a prêté serment en tant que 114e juge de la Cour suprême des États-Unis malgré un débat national houleux sur les abus et la masculinité toxique au milieu de la hausse # Mouvement MeToo.

La vidéo de Reid a été vue plus de 32 000 fois sur Tik Tok samedi soir et plus d’un million de fois sur Twitter.

Ny Magee de theGrio a contribué à ce rapport

