L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a fait valoir que l’acquittement de Kyle Rittenhouse a un précédent historique qui remonte à l’époque de l’esclavage.

Apparaissant dans sa propre émission en tant qu’invitée, Reid a commencé par dire qu’elle n’était « pas du tout surprise » par le verdict de Rittenhouse, qui, selon elle, était « attendu ».

ACQUITTAGE DE KYLE RITTENHOUSE : LES MÉDIAS LIBÉRAUX DÉCLINENT LE VERDICT

« Je pense que nous devons garder à l’esprit, lorsque nous regardons le système de justice pénale à l’œuvre, qu’il a été conçu pour faire exactement ce qu’il a fait aujourd’hui », a déclaré Reid à son hôte remplaçant Jason Johnson. « Les lois sur les armes à feu ont contribué à améliorer la conception pour permettre à ce verdict de se produire aujourd’hui. Ce pays a été construit sur l’idée que les hommes blancs avaient un type particulier de liberté et un type particulier de citoyenneté qu’eux seuls ont cela donne, vous savez, de la les chasseurs d’esclaves, le droit d’infliger la violence au nom de la protection de la propriété. C’est comme la création fondatrice des États-Unis.

L’animateur de « ReidOut » a exhorté les téléspectateurs à penser aux familles de « ceux qui sont morts », saluant Joseph Rosenbaum et Anthony Huber pour « avoir défendu la vie des Noirs », affirmant qu’ils « l’avaient payé de leur vie » et les comparant aux alliés blancs qui ont aidé Les Noirs américains dans le mouvement des droits civiques.

PROGRESSIFS ET DÉMOCRATES ÉCLATENT À LA SUITE DE L’ACQUITTAGE DE KYLE RITTENHOUSE : « C’EST DÉGOUTANT »

« Ce qui m’inquiète, c’est le précédent que cela crée pour ce que les gens croiront pouvoir faire en vertu de la loi lorsque des manifestations de Black Lives Matter se produiront à l’avenir », a déclaré Reid. « Et que les gens peuvent utiliser cela comme excuse pour commencer à sortir de l’état et à faire ce que cet adolescent a fait, croyant qu’ils s’en tireront et, dans certains cas, s’en sortiront. »

NEW YORK, NEW YORK – 19 MAI : Dans cette capture d’écran, Joy Reid s’exprime lors de la 33e édition des Gloria Awards : A Salute to Women of Vision – ÉVÉNEMENT VIRTUEL le 19 mai 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/. Mme Foundation for Women) ((Photo de Theo Wargo/. Mme Foundation for Women))

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce dont nous devons nous inquiéter, c’est que nous n’avons rien en place légalement. Nous n’avons rien en place culturellement ou socialement pour arrêter le prochain groupe de nationalistes blancs, les Proud Boys MAGA, qui ils veulent prendre de ce fardeau ce qu’ils veulent, et de l’utiliser comme autorisation d’attaquer Black Lives Matter », a ajouté Reid plus tard. « Et Black Lives Matter et juste les Noirs comme nous venons de le voir. M. Huber et M. Rosenbaum sont blancs, ils sont juifs. Ils sont aussi des victimes et font facilement des victimes parce que quiconque soutient Black Lives Matter devrait avoir très peur ce soir. «